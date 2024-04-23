餘震不斷 盧秀燕要求消防局宣導民眾設定

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）近日餘震不斷，台中市長盧秀燕今天表示，從昨天到今天上午8時台中市震度2級以上的地震共有38件，期間她接收到3次國家級警報，也有民眾反映沒有收到，希望各局處加強宣導設定，讓民眾都能獲得訊息加以應變。

盧秀燕上午主持市政會議時，地牛又翻身，她表示，根據消防局統計，從22日凌晨0時起到今天上午8時10分，台中地區最大震度2級以上共有38件，其中4級1件、3級10件、2級27件。

餘震不斷，國家級警報也響了多次，有民眾關心國家級警報標準幾級才會發布，盧秀燕指出，昨晚她在睡夢中驚醒，共接獲3次國家警報，經了解每個人各自接收到的次數不一，若能掌握國家級警報，才得以應變。

盧秀燕表示，地震發生在白天民眾容易戒備，晚上發生地震，國家警報就非常重要，可即時提醒民眾，希望各局處加強宣導，讓市民在重要的關鍵時刻，都能夠獲得訊息加以應變。另外，她也請民政區里系統加強關心偏遠地區民眾或獨居長輩們的狀況。

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消防局長孫福佑說明，根據氣象署地震測報中心的門檻，只要某地區的預估地震規模5.0以上，同時預估震度達4級以上，就符合地區「國家級警報」標準，但因為是預估值，實際上還是要等發生地震後，才能夠測出實際的震度。

台中市秘書長黃崇典也補充，國家級警報是細胞簡訊，由發送範圍內的基地台傳送發布，就像收到一般簡訊不需設定；另一個中央氣象署地震測報APP，就需設定並打開通知才得以接收到。（編輯：黃世雅）1130423