杜拜機場大雨淹水 台灣旅遊團受困衍生消費爭議

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（中央社記者黃旭昇、余曉涵新北24日電）杜拜國際機場20日大雨淹水影響航班，衍生旅遊消費爭議，台灣旅客今天投訴受困機場睡地板、行李遺失、無衣物保暖、被迫取消葡萄牙行程等，對旅行社的應變與賠償不滿。

台灣當事旅行社今天表示，杜拜機場大雨導致航班異動或取消，當時因為過境旅館都已經客滿，加上杜拜當地情況也相當混亂，無法在機場辦理落地簽，旅客只能困在機場，公司自費安排旅客至貴賓室休息跟用餐。

參加西葡13天歐洲旅遊團的黃小姐今天在西班牙以電話告訴中央社，4月16日出發的旅遊團，共33名旅客，出發之後卻受困杜拜機場；因停飛、班機調度、與機場天候緣故，團員被迫睡在機場椅子或地板。

黃小姐說，多數團員們認為，旅行社的應變能力不佳；團員無法進入過境旅館，行李下落不明，無保暖衣物「冷死了，真慘」。有團員受風寒，她將所攜帶常備感冒成藥全部分給團員。

她說，出發5天不曾睡在床上，團員無法盥洗，「5天穿同一件內褲」。在機場飲水與食物相當昂貴，甚至有錢也買不到食物。

黃小姐經過不斷的等待與轉機，後來取消葡萄牙的3天行程，接續第5天的西班牙行程。但她說，旅行社只願意每人退費95歐元，折合新台幣不到3500元。

團員認為，行程團費將近新台幣15萬元，1天超過1萬元，全程無購物，且住宿高檔酒店，團員該付的領隊、當地導遊、司機小費也全額支付。但葡萄牙3天行程全部取消，並未食宿，且旅客飽受身心折磨，旅行社的退費金額不合理。

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業者指出，當時已經盡力讓團員先離開杜拜機場到開羅休息後，隔天再飛往西班牙繼續行程，但原訂的葡萄牙行程只能被迫取消，因此根據定型化契約，退款餐費部分，其餘部分要等旅客返台後，才能跟飯店爭取退費，若飯店有退費會再退還給旅客。

根據交通部觀光署統計，約有3團旅行社因此被困在杜拜機場當中，根據國外旅遊定型化契約第26條規定，因不可抗力因素時，業者可變更旅程、遊覽項目或更換食宿、旅程，增加費用不得向旅客收取，減少的費用則應退還旅客。（編輯：陳清芳）1130424