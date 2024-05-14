台南男體重腰圍都破百 患重度脂肪肝減重助改善

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南科技業上班的35歲男子，因長期工時長、缺乏運動情況，體重超過110公斤，腰圍超過100公分，檢查出患重度脂肪肝，經醫師以減重藥物並協助改變生活型態才逐漸改善。

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師吳尚賢今天在院內衛教宣導會表示，患者久坐又缺乏運動，導致身形較胖，體檢結果顯示空腹血糖和三酸甘油脂偏高，肝指數也異常，於是到門診就醫。

吳尚賢表示，診察發現患者身高約177公分，體重112公斤、腰圍超過100公分，血壓稍微偏高，診斷為代謝症候群，超音波檢查患有重度脂肪肝，若不積極治療，後續可能會併發糖尿病及心血管疾病。

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吳尚賢指出，患者自述曾多次嘗試減肥但成效不彰，經溝通後擬定減重計畫，使用衛生福利部核准減重藥物腸泌素製劑控制食慾及降低飢餓感，搭配規律運動及調整飲食，3個月內成功減重5公斤，血糖和肝指數異常也有所改善，目前持續進行減重計畫並於門診追蹤。

他說，腸泌素是由腸道分泌的賀爾蒙，能增加餐後胰島素分泌改善血糖控制，也會減緩胃排空與刺激大腦產生飽足感，幫助減少進食量，已出現併發症的肥胖病人，可透過醫師評估使用，但仍應搭配飲食調整及運動，建立並維持健康生活型態，才能減少復胖機會。（編輯：郭諭儒）1130514