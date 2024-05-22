呼應食安政策 農業金庫24日展售四大標章農產

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）呼應總統賴清德就職演說指將「強化食品安全」，歡慶成立19週年的全國農業金庫今天表示，24日將在其營業部騎樓舉辦有機、產銷履歷、HACCP及溯源四大食安標章農產推廣活動。

全國農業金庫發布新聞指出，賴總統就職演說的施政內容包含「強化食品安全」，因此慶祝成立19週年的當下，24日將在台北市館前路總公司營業部騎樓舉辦四大食安標章農產推廣活動。

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全國農業金庫說，活動當天聚集各地農漁會、青農設置20餘攤位，展售有機農產品驗證、產銷履歷農產品TAP、食品安全驗證HACCP及溯源農糧產品。

活動將展售多元農漁產品，包含漁貨、白蝦等海鮮及其製品；水蜜桃、鳳梨、紅龍果、荔枝等當季水果；米、紅棗、豬肉鬆和肉條等製品；茶葉、茶籽油、苦茶油和蕎麥茶；菇類、柚花和梅子製品，也有咖啡、巧克力、紅豆、黑豆、雞蛋、肉粽等，全國農業金庫呼籲民眾前往選購。（編輯：陳清芳）1130522