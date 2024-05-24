早安世界》中共31船艦42軍機對台軍演 國防部：加強情監偵、防認知作戰
中共31船艦42軍機對台軍演 國防部：加強情監偵、防認知作戰
中共解放軍23日宣布，在台灣及金馬周邊進行「聯合利劍－2024A」演習。國防部指出，截至下午2時，中共作戰艦15艘、海警船16艘，殲擊機、空中預警機等各型機42架次在台灣周邊海空域實施海空聯合軍事操演。政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將則指出，中共在軍演時機，利用官媒、側翼組織，發布大量軍演畫面，甚至錯假訊息，分化台灣軍民心士氣與團結，國防部提醒民眾不要誤信中共認知作戰。（看完整報導）
中共對台軍演 海巡北部東部海域對峙、併航應對驅離共艦
中共解放軍23日在台灣及金馬周邊進行軍演，國防部檢派海、空及地面兵力應對，海委會海巡署也調派7艦16艇協同國防部監控，海巡在北部、東部海域都有對峙情形，採併航應對和廣播驅離。中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，由於有編號「A」，推估這是系列演習第一波，後續還有B、C；這波軍演也是中共近年第一次將台灣外離島拉入演習範圍。（看完整報導）
立院今續審國會職權修法 綠擬文攻藍嚴陣以待
立法院會24日續審國會職權修正相關法案，為確保議事順利，國民黨立委22日晚間再度於議場前排隊，國民黨團總召傅崐萁表示，將嚴陣以待。民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團基調還是一樣，不主動挑釁和暴力，用文攻持續發動論述戰。另外，傅崐萁稱收到線報，疑有暴力威脅在野立委，要求警政署在國會改革5法三讀通過前，全程保護在野立委人身安全和出入平安。民進黨則反駁沒有動員黑道，這種說法是做賊喊抓賊。（看完整報導）
立院舉手表決戰火延燒 藍綠委員會論戰
立法院會處理國會職權相關修法時採舉手表決，引發藍綠攻防，戰火延燒到委員會。民進黨立委鍾佳濱23日說，法案表決應採記名表決，確保釋憲聲請合法。國民黨立委羅智強表示，是因為民進黨的蠻橫，才讓議事進行必須採取合乎規定的舉手表決（投票）。周萬來提及，舉手表決為表決方法之一。（看完整報導）
卓榮泰首場行政院會 要求打擊貪瀆零容忍、重申不放棄非核家園
行政院長卓榮泰23日主持首場行政院會，行政院發言人陳世凱主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰提醒內閣團隊逐步完成總統賴清德140項均衡台灣的政見。上任後簽署第一份公文是食安建設，更期盼打詐4法能早日發揮效用。面對各界關注政府能源政策，陳世凱表示，政府不會放棄追求非核家園，為打造穩定的經濟發展環境，將續發展綠能，同時努力解決北部用電量大於發電量的情形。（看完整報導）
台積電今年新建7座廠 3奈米產能擬增3倍
台積電23日舉行台灣技術論壇，晶圓18B廠資深廠長黃遠國說明台積電製造方面進展，包括產能擴充及新廠建置規劃。黃遠國表示，台積電今年將新建7座廠，因應高效能運算（HPC）強勁需求，今年3奈米產能將增加3倍；2020年至2024年先進製程產能複合成長率將約25%。（看完整報導）
中日韓領袖26、27日會面 睽違4年首辦三方會談
韓國、中國和日本領導人會議5月26、27日將在首爾登場，舉行睽違4年多的首場三邊峰會。韓國國家安保室第一次長金泰孝表示，3位領袖會後將就經濟、貿易在內的6個領域發布聯合聲明。中日韓同意自2008年起每年舉行峰會，用以提升區域合作；然而，這起倡議遭雙邊紛爭和COVID-19大流行打斷，2019年末三方開過峰會之後就沒有再聚首。（看完整報導）
韓通訊軟體KakaoTalk外洩至少6.5萬用戶個資 遭重罰3.6億
韓國通訊軟體KakaoTalk因漏洞導致至少6.5萬用戶個資外洩，遭韓國個資保護委員會開罰151億韓元（約新台幣3.6億元），創下最高罰款紀錄。Kakao被認定未採取適當資安措施。儘管Kakao於2020年增加了暗號化措施，但對先前開設的開放聊天室無效，且在漏洞公開後未及時通知當局與用戶。Kakao對此表示將考慮採取法律措施，並主張其帳戶編號及臨時ID不含個資，不認為違反法令。（看完整報導）
墨西哥競選活動舞台倒塌9死63傷 總統候選人暫停造勢
墨西哥總統候選人阿爾瓦雷茲22日晚間在北部新利昂州造勢時，一陣強風導致舞台倒塌，根據該州州長賈西亞，這場意外造成至少9人喪命，另有約63人受傷。阿爾瓦雷茲在當地醫院確認無礙後，隨即返回事故現場。他宣布暫停競選活動，希望當局調查這起意外，並請求調查過程保持透明。（看完整報導）
新聞集團授權OpenAI內容使用 5年價值2.5億美元
華爾街日報母公司「新聞集團」與人工智慧新創公司OpenAI 22日宣布達成歷史性的內容授權協議。華爾街日報引述知情人士消息指出，雙方交易的主要內容包括OpenAI可使用「新聞集團」面向消費者的新聞產品，來回答OpenAI用戶的查詢，並訓練其發展最新技術。新聞集團則可獲得現金收入、使用OpenAI技術積點作為補償。（看完整報導）
開箱老照片》反共抗俄宣傳列車
1954年（民國43年）5月24日，由鐵路局、國民黨鐵路黨部主辦的第2次反共抗俄宣傳列車，在台北火車站舉行開車典禮後啟程。列車以照片展覽、教唱反共歌曲、話劇、舞蹈、電影、幻燈片等方式，下鄉宣傳反共抗俄意識，配置「反共義士」隨車講解，並沿途發送書刊。各地學校機關也會配合列車到來，進行表演。（看完整報導）
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- 早安世界》中共31船艦42軍機對台軍演 國防部：加強情監偵、防認知作戰2024/05/24 07:43
- 2024/05/23 07:16
- 2024/05/22 07:37
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