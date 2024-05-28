農業金庫獲頒ISO 27001資安管理制度 擴大驗證範圍
2024/5/28 15:09
（中央社記者楊淑閔台北28日電）持續強化資安，全國農業金庫今天表示，去年農業金庫導入ISO 27001資訊安全管理制度，合計去年跟今年共有網路銀行等8個驗證範圍通過「BSI英國標準協會」認證取得證書。
網路時代資安很重要，全國農業金庫發布資訊指出，為了加強ISO 27001資訊安全管理制度的影響效果，去年、今年分別有4個驗證範圍通過「BSI英國標準協會」認證取得證書，持續強化資訊安全管理能力，提升商譽及客戶的信任度。
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全國農業金庫指出，2023年通過認證的驗證範圍包含「網路銀行、官方網站、網路基礎設施、機房管理」，2024年擴大驗證範圍，包含「企業網路銀行、行動銀行、核心帳務系統及外匯系統」通過認證。
全國農業金庫說明，「BSI英國標準協會」的認證每年都會執行，明年也會持續擴展驗證範圍，達成金融監督管理委員會「金融資安行動方案2.0」的要求。（編輯：李亨山）1130528
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