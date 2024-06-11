輕軌深夜車乘客不多 高捷：試辦期滿後調整

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄輕軌4月15日起試辦「深夜加班區間車」，將於6月14日期滿。根據觀察，深夜搭車的乘客並不多。高雄捷運公司今天表示，將蒐集各方意見及建議，期滿後納入方案調整考量。

臉書（Facebook）粉絲專頁「高雄好過日」昨天發文表示，輕軌深夜列車試辦將在6月14日結束，從先前捷運公司資訊來看，這班午夜列車使用者並不多。

「高雄好過日」認為，問題在於，深夜列車是一班晚上11時38分從C1站發車，一直到午夜0時46分開回C1站的特別加班車，距離C1站上一班車發車有93分鐘的間隔，且由於時間太晚，無法轉乘捷運紅橘線。

「高雄好過日」小編實際在週六晚上10時過後搭車，從駁二出發的列車竟然滿載，沿途各站均有若干乘客上下車。夜間駁二等活動離場人潮，加上沿途百貨關門時離去人群，或許會是晚上10時許的旅次主力。

「高雄好過日」建議，先把晚上10時收班的時刻表，在假日以深夜班距略做延後發車，增加1至2班，而非一口氣把時刻拉到午夜，或許更容易擴展使用者。希望高捷在試辦期滿後，能做完善評估。

據高雄捷運公司統計，深夜加班區間車平均每日搭乘人數約3、4人。對於週六晚上10時從駁二出發的列車滿載，高雄捷運公司今天向中央社記者說明，主要是因為端午連假，及高市府舉辦的法國生活節吸引大量遊客的緣故。

高雄捷運公司表示，對於深夜加班車的試辦結果，高雄捷運公司仍在蒐集各方意見及建議，將於試辦期滿後納入方案作為調整考量。

高雄輕軌4月15日至6月14日試辦C1籬仔內站至C14哈瑪星站「深夜加班區間車」。晚上11時38分由C1站月台發車，午夜0時9分抵達C14站月台；隨後午夜0時15分由C1站月台發車，午夜0時46分抵達C1站後收車。（編輯：李淑華）1130611