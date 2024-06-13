早安世界》歐盟對中國進口電動車加徵最高38%關稅 反制中過度補貼政策

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歐盟對中國進口電動車加徵最高38%關稅 反制中過度補貼政策

歐盟12日宣布對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%、吉利汽車20%，上汽集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。歐盟調查發現，中國政府對電動車產業的補貼「從中央到地方」、「從礦坑到歐盟港口」，涵蓋整個產業鏈。中國商務部抨擊歐方罔顧事實和世貿組織規則，揚言將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中企合法權益。（看完整報導）

台積電創天價 台股大漲256點衝22048點創新高市值破70兆

台股12日在蘋概股領軍下，指數終場勁揚256.84點，寫下多項紀錄，包括指數收在22048.96點，創下收盤新高，市值突破新台幣70兆元；市值最大的台積電創新天價，收在909元，市值達23.57兆元。財政部12日公布5月稅收統計，美國AI晶片大廠輝達財報表現優異，台股AI類股沾光，交投熱絡帶動證交稅單月實徵新台幣275億元、連13紅，累計前5月實徵1156億元，創歷史同期新高。（看完整報導）

前4月實質月薪及總薪資重返正成長 3年來首見

儘管物價上漲壓力仍在，但因薪資成長保有動能，主計總處12日公布薪資統計，今年前4月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬6105元，年增2.39%，寫下近6年次高水準，總薪資也成長3.62%，為6年來最大漲幅；剔除物價因素後，實質經常性薪資年增0.14%，實質總薪資年增1.35%，均是111年以來同期首見正成長。（看完整報導）

西南風影響玉里達37.4度 13日大台北、花東防逾36度高溫

氣象署表示，13日大台北、花東地區仍要留意局部攝氏36度以上高溫；13、14日南部、各山區留意局部大雨。15、16日水氣稍減，加上西南風減弱，南部地區有短暫陣雨或雷雨，但雨勢減小，午後則有局部短暫雷陣雨；17、18日轉為偏南風，風力更弱，各地多雲到晴，清晨至上午南部還是留意有短暫雨，午後各地會有短雷陣雨。（看完整報導）

行政院提國會職權修法覆議案 列14日立法院會議程

行政院對立法院國會職權修法所提覆議案，已於11日送抵立院，立院程序委員會12日中午在朝野無異議下，排入14日立法院會報告事項。至於覆議案審查程序與時程，包括全院委員會、提交院會議決等留待朝野協商決定。立法院長韓國瑜也發出黨團協商開會通知，預計13日上午9時召集朝野黨團協商覆議案相關事宜。（看完整報導）

亞馬遜將砸數十億美元 AWS區域級雲端資料中心落腳台灣

亞馬遜旗下公司Amazon Web Services（AWS）12日宣布，將於2025年初在台灣推出區域級雲端資料中心，支持台灣雲端業務發展，AWS計劃未來15年內在台灣投資數十億美元。亞馬遜加上先前已布局的Google和微軟，全球3大公有雲服務供應商均來台設立資料中心，提升台灣在國際雲端網絡的地位。（看完整報導）

自民黨茶壺風暴 恐影響總裁岸田文雄連任戰略

日本首相岸田文雄與自民黨副總裁麻生太因政治資金規正法修法問題關係生變，恐影響岸田連任自民黨總裁的戰略。岸田一心想修復與麻生太郎關係，但至今未能如願，日前麻生在福岡市演講，強調「必須堅決避免留下禍根的改革」，被認為在暗批岸田作法。自民黨幹事長茂木敏充被視為「後岸田時代」有機會角逐總裁大位可能人選之一，跟麻生關係良好，因此麻生跟岸田的不和，可能會影響到9月總裁選舉整體局勢。（看完整報導）

拜登兒非法持槍被判有罪 可能免坐牢？被特赦？後續發展一次看

美國總統拜登兒子韓特因在購槍背景審查表格做出不實陳述並非法持槍，11日在德拉瓦州威明頓法院遭陪審團裁定3項罪名全數有罪。韓特面臨最高25年有期徒刑，不過他最重大的罪刑是非法持槍，而根據量刑準則，這項罪名可處15至21個月監禁，但韓特沒有前科，也有遵守審前釋放規定，專家指出可能免於監禁。至於拜登是否會特赦兒子，拜登最近受訪表示，將接受判決結果。（看完整報導）

7月起又有免費COVID-19快篩 約2000診所發300萬劑

疾管署11日表示，4至10日COVID-19本土確定病例（併發症）較前一週上升25%，國內進入第6波Omicron變異株流行期，預估8、9月後才有下降趨勢。國內COVID-19疫情再進入流行期，衛福部疾管署將與醫師公會全聯會合作，預計7月起在全台約2000家診所發放300萬劑家用快篩。疾管署指出，總預算金額共新台幣420萬。（看完整報導）

北市一殯60年走入歷史 「景行廳」銜牌落地功成身退

台北市立第一殯儀館營運近60年，因建物老舊及都市區位等因素將走入歷史，12日舉辦灑淨法會，象徵性拆除景行廳銜牌，13日正式開拆；台北市長蔣萬安表示，這塊地會先作為停車場跟綠地使用。北市殯葬處表示，二殯已全區使用，禮廳跟冰櫃都增加，量能有餘裕，運作順暢；並預計新建大樓讓殯葬業者進駐，減少與在地衝突。（看完整報導）

開箱老照片》亞洲年紀最小換心寶寶出院

2000年6月13日，亞洲年紀最小、8個月大的換心寶寶在台大醫院出院。暱稱「凱凱」的寶寶出生後不久就有呼吸急促、不安、冒冷汗情況，而且不愛喝奶、長得慢，後來診斷出心肌異常肥厚，心臟持續無力衰竭。凱凱5個月大時，有一名1歲男童腦死，家屬化悲痛為大愛，捐出愛子心臟，適時救了凱凱一命。（看完整報導）

Podcast》爛尾樓困境 中國政府祭出「白名單」機制

為了解決目前的房地產困境，中國政府設立了「白名單」融資機制，向商業銀行推薦可靠的房地產開發商，以確保建案能夠順利完成交付。這個機制如何運作？在實施過程中會遇到哪些問題？是否真的能有效緩解爛尾樓的問題？本集節目邀請中央社輪調派駐上海的記者張淑伶，分享駐地採訪的觀察與現況。（收聽Podcast）

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