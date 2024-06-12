歐盟加徵中國電動車關稅 調查報告指不公平補貼遍及全產業鏈

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（中央社記者田習如布魯塞爾12日專電）歐盟（EU）將自7月4日起對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，最高稅率達38.1%。歐盟調查發現，中國政府對電動車產業的補貼「從中央到地方」、「從礦坑到歐盟港口」，涵蓋整個產業鏈。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天發布對中國電動車初步調查結果，並決定自7月4日起課徵暫時性的反補貼稅（Countervailing Duties），接著7月間將展開與歐盟成員國的諮詢，11月調查正式完成後，歐盟各國將決定持續課徵反補貼稅或作其他調整。

歐盟執委會指出，中國對電動車產業的補貼，從鋰電池礦區的原料端，到電動車製造，乃至出口到歐盟港口的運輸過程，「整條供應鏈」都受到中國政府補貼，層級從中央、省到地方政府。

歐盟調查發現的中國補貼手法，包括普遍性的金融機構融資優惠、所得稅優惠、低於市價提供設廠土地，以及直接給補助款。同時也有個案性的補貼，例如低於市價獲得鋰礦或鋰電池、免除電池消費稅、提供綠色債券支持、國家級補貼等。

歐盟執委會表示，在2020年1月至2023年9月的調查期間，歐盟市場整體電動車銷量雖成長，但歐盟本地生產的電動車市占率卻從2020全年的68.9%降到59.9%；相對的，中國進口電動車則從市占率3.9%大幅上升到25%。

匿名資深官員在背景簡報會上說，中國車進口價格碾壓了歐盟產業的價格，使歐盟業者獲利低迷、無法與中國競爭售價，並且衝擊業者對電池、充電站等投資能力，妨礙歐盟向電動車轉型的氣候政策目標。

匿名資深官員指出，歐盟是中國電動車最大出口市場，也是最開放的市場，但相較其他國家對中國進口電動車的關稅，包括美國提高到100%、土耳其加徵40%、印度關稅70%、巴西自7月提高到18%並自2026年提高到35%，歐盟目前僅課徵中國車10%關稅，顯然處於不利地位。

歐盟執委會這次調查是向21家中國汽車集團發出徵詢後，選擇比亞迪、吉利和上海汽車集團（簡稱上汽）3家為樣本，調查後初步決定對出口最多電動車到歐盟的比亞迪加徵17.4%關稅，吉利加徵20%，未被選為樣本但採取合作態度的其他企業加徵21%關稅，上汽和其他「不合作」的企業，則將被加徵最高額的38.1%關稅。

資深官員解釋差別待遇的考量之一是，企業不應該因為不配合歐盟調查「反而日子更好過」。

他也說明，中國企業在歐盟設廠生產的電動車不受此關稅影響，但從中國出廠的電動車，不論哪國企業生產，若受不當補貼而出口到歐盟就會適用此項關稅，但針對各家企業可有不同考量，例如未被涵蓋在這次樣本的美國電動車大廠特斯拉（Tesla）就要求歐盟另作個案審查。

對於中國可能採取貿易報復，他表示歐盟的調查和反制措施完全符合世界貿易組織（WTO）規則，中國的報復措施將站不住腳。

歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）在簡報會前的記者會說，對於中國的不公平補貼，執委會已經與中國當局接觸，將持續溝通尋求可能的解決方案。

至於加徵關稅可能促使售價提高，不利於消費者，前述官員說，進口商將會吸收部分關稅成本，且消費者並未受到差別對待，售價增加將純粹反映不公平補貼狀況。

這批暫時性加徵關稅措施，將使中國電動車出口到歐盟的關稅成本合計增達27.4%至48.1%。美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）研究指出，若要有效抑制中國電動車進口，歐盟所徵關稅須達40%至50%之間。（編輯：張芷瑄）1130612