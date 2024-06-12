歐盟將對中國電動車加徵關稅 德國：恐釀貿易戰

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（中央社柏林12日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）經過反補貼調查後，今天宣布將對自中國進口的電動車加徵關稅。德國表示這可能引發「貿易戰」，幾家德國汽車業巨擘也警告，這項行動恐怕會造成反效果。

法新社報導，歐盟執行委員會（European Commission）去年啟動調查後於今天表示，若與北京無法透過對話解決中國製電動車獲得過度補貼的問題，將自7月4日起加徵最多38%的臨時關稅。

中國是德國汽車製造商的重要市場，尤其對歐洲最大車廠福斯汽車（Volkswagen）而言。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）5月特別提到，從中國進口的電動車半數是由西方車廠製造。德國汽車業重要人士也已紛紛警告，新關稅可能引發中國採取報復措施。

德國聯邦數位與交通部部長維辛（Volker Wissing）今天在社群媒體平台X發文表示：「歐盟執委會的懲罰性關稅，打擊到德國公司和他們的首要產品。」

他還寫道：「唯有透過更多競爭、開放市場及讓歐盟的業務環境好很多，才能讓車輛變得更便宜，而非藉由貿易戰和市場孤立。」

福斯汽車也立即表示反對這項關稅措施，發言人在聲明中說：「對於歐洲汽車產業、尤其是德國業界而言，這項決定帶來的負面效應大過任何可能的好處。」

德國汽車工業協會（VDA）則表示，他們支持「自由與公平的貿易」。但會長穆勒（Hildegard Mueller）說，關稅「將無法解決」業界面臨的「挑戰」，他呼籲應努力讓歐洲成為對製造商而言更具吸引力的地方。

德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz ）執行長康林松（Ola Kallenius）同樣表達疑慮，他說：「我們作為一個出口國家，不需要的是貿易壁壘升高。」

德國政府發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）則對於歐盟執委會不排除在關稅生效前透過對話解決爭端表示歡迎。他在例行記者會上說：「若能達成友好的解決辦法，從我們的觀點來看會是非常想要的結果。」（譯者：張正芊）1130612