AI又成造王者 蘋果一度重返全球市值最高企業寶座
2024/6/13 05:13
（中央社紐約12日綜合外電報導）美國科技巨擘蘋果（Apple）宣布進軍生成式AI並將ChatGPT導入Siri後，股價連日勁揚，今天美股盤中一度超越微軟，重返全球市值最高企業寶座。
蘋果今天美股收盤上漲2.86%，股價站上213.07美元，創下收盤價新高，盤中曾漲至220.20美元，一度超車目前全球市值最高的微軟（Microsoft）。
數天前，蘋果才在全球開發者大會（WWDC）宣告進軍生成式人工智慧（generative AI）領域，並與OpenAI合作導入ChatGPT至Siri。
蘋果推出AI新功能後，市場看好將有助提升iPhone銷量，蘋果股價昨天飆漲逾7%創新高。
美國晶片大廠輝達（NVIDIA）最近也得益於AI浪潮，市值首度突破3兆美元大關，一度超越蘋果成為全球市值第2大公司。（譯者：陳正健）1130613
- AI又成造王者 蘋果一度重返全球市值最高企業寶座2024/06/13 05:13
- 2024/06/12 22:20
- 2024/06/11 12:10
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
郭智輝：3家國際AI大廠來台蓋資料或研發中心