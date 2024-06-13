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AI又成造王者 蘋果一度重返全球市值最高企業寶座

2024/6/13 05:13
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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國科技巨擘蘋果（Apple）宣布進軍生成式AI並將ChatGPT導入Siri後，股價連日勁揚，今天美股盤中一度超越微軟，重返全球市值最高企業寶座。

蘋果今天美股收盤上漲2.86%，股價站上213.07美元，創下收盤價新高，盤中曾漲至220.20美元，一度超車目前全球市值最高的微軟（Microsoft）。

數天前，蘋果才在全球開發者大會（WWDC）宣告進軍生成式人工智慧（generative AI）領域，並與OpenAI合作導入ChatGPT至Siri。

蘋果推出AI新功能後，市場看好將有助提升iPhone銷量，蘋果股價昨天飆漲逾7%創新高。

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）最近也得益於AI浪潮，市值首度突破3兆美元大關，一度超越蘋果成為全球市值第2大公司。（譯者：陳正健）1130613

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