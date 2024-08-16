SJ圭賢任觀光代言人：很喜歡台灣 要讓韓國人知道台灣的美

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（中央社記者余曉涵台北16日電）交通部觀光署今天公布，最新的韓國區台灣觀光代言人為Super Junior的成員圭賢。圭賢指出，他很喜歡台灣，現在也很有使命感，要讓韓國人知道台灣的美。

韓國知名偶像團體Super Junior以Sorry Sorry等歌曲紅遍全球，在台灣、韓國也擁有不少粉絲，鎖定Super Junior的強大號召力，觀光署今天在記者會中宣布，Super Junior的成員圭賢將是新一代的韓國區台灣觀光代言人，宣傳主題為「浪漫就在你身邊」。

觀光署指出，根據統計今年1到7月來台旅客超過430萬，1到5月韓國來台旅客破45萬人次，位居來台旅客的第3大客源國，「哈台」已經成為韓國海外旅遊新風潮。

觀光署國際組長黃易成指出，圭賢與台灣連結性十足，不僅在今年多次造訪台灣，也透過拍攝Vlog介紹台灣之美，昨天抵台後就開始拍攝宣傳影片、品嚐台灣美食、體驗特色文化與探訪在地景點，相信可以吸引更多旅客來台旅遊。

圭賢在記者會中以中文表示「現場的朋友早安，你現在收看的是圭賢」，展現親和力。圭賢說，開心可以代言台灣觀光，他本身很喜歡來台灣，也喜歡來台，台灣有很多好吃的東西，他現在很有使命感，要讓韓國人知道台灣的美。

今天在記者會中，圭賢玩起台灣大會考，由「喔熊組長」擔任一日柑仔店店長，讓圭賢體驗台灣傳統的戳戳樂，只要答對大會考題目，就可以品嚐各式特色美食。

圭賢順利答對3題，挑選起司蛋餅、豆漿跟跳跳糖，並說「我最喜歡豆漿」。挑戰吃跳跳糖的圭賢說，很像回到小時候的感覺。

收到觀光署的邀請，圭賢說他第一個想法是「終於來了」，這次來台有多一點新鮮的體驗，之前有介紹過高雄，之後想介紹更多的地方，像花蓮等地。圭賢也笑說，擔任台灣觀光代言人一事有對團員保密，他們可能還不知道這件事。

如果讓圭賢選擇3樣台灣食物，他立刻選出牛肉麵跟豆漿油條，第3個則是陷入選擇困難，最後終於選出起司蛋餅。他並說，喝過台灣的啤酒、威士忌跟高粱，因為他喜歡旅行時吃當地食物跟當地的酒。

觀光署除了頒發委任書給圭賢之外，也送出有北中南東離島的特色酒款跟醬料等禮物車，要給圭賢品嚐在地台灣味。（編輯：陳政偉）1130816

韓團Super Junior成員圭賢（圖）為新一代韓國區的台灣觀光代言人，將以「浪漫就在你身邊」為主題，號召旅客來台。中央社記者余曉涵攝 113年8月16日

交通部觀光署邀請韓國知名偶像團體Super Junior成員圭賢（圖）擔任韓國市場台灣觀光代言人，圭賢16日在台北出席記者會，現場品嚐台灣小吃與零食跳跳糖。中央社記者張新偉攝 113年8月16日

交通部觀光署邀請韓國知名偶像團體Super Junior成員圭賢（中）擔任韓國市場台灣觀光代言人，16日在台北文華東方酒店舉辦記者會，圭賢從交通部觀光署國際組長黃易成（左）手中接過委任書，並與吉祥物「喔熊組長」合影。中央社記者張新偉攝 113年8月16日