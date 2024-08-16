本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 生活

SJ圭賢任觀光代言人：很喜歡台灣 要讓韓國人知道台灣的美

2024/8/16 11:42（8/16 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國知名偶像團體Super Junior以Sorry Sorry等歌曲紅遍全球，在台灣、韓國擁有不少粉絲，鎖定Super Junior的強大號召力，交通部觀光署16日宣布，Super Junior成員圭賢（圖）將是新一代的韓國區台灣觀光代言人。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
韓國知名偶像團體Super Junior以Sorry Sorry等歌曲紅遍全球，在台灣、韓國擁有不少粉絲，鎖定Super Junior的強大號召力，交通部觀光署16日宣布，Super Junior成員圭賢（圖）將是新一代的韓國區台灣觀光代言人。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北16日電）交通部觀光署今天公布，最新的韓國區台灣觀光代言人為Super Junior的成員圭賢。圭賢指出，他很喜歡台灣，現在也很有使命感，要讓韓國人知道台灣的美。

韓國知名偶像團體Super Junior以Sorry Sorry等歌曲紅遍全球，在台灣、韓國也擁有不少粉絲，鎖定Super Junior的強大號召力，觀光署今天在記者會中宣布，Super Junior的成員圭賢將是新一代的韓國區台灣觀光代言人，宣傳主題為「浪漫就在你身邊」。

觀光署指出，根據統計今年1到7月來台旅客超過430萬，1到5月韓國來台旅客破45萬人次，位居來台旅客的第3大客源國，「哈台」已經成為韓國海外旅遊新風潮。

觀光署國際組長黃易成指出，圭賢與台灣連結性十足，不僅在今年多次造訪台灣，也透過拍攝Vlog介紹台灣之美，昨天抵台後就開始拍攝宣傳影片、品嚐台灣美食、體驗特色文化與探訪在地景點，相信可以吸引更多旅客來台旅遊。

圭賢在記者會中以中文表示「現場的朋友早安，你現在收看的是圭賢」，展現親和力。圭賢說，開心可以代言台灣觀光，他本身很喜歡來台灣，也喜歡來台，台灣有很多好吃的東西，他現在很有使命感，要讓韓國人知道台灣的美。

今天在記者會中，圭賢玩起台灣大會考，由「喔熊組長」擔任一日柑仔店店長，讓圭賢體驗台灣傳統的戳戳樂，只要答對大會考題目，就可以品嚐各式特色美食。

圭賢順利答對3題，挑選起司蛋餅、豆漿跟跳跳糖，並說「我最喜歡豆漿」。挑戰吃跳跳糖的圭賢說，很像回到小時候的感覺。

收到觀光署的邀請，圭賢說他第一個想法是「終於來了」，這次來台有多一點新鮮的體驗，之前有介紹過高雄，之後想介紹更多的地方，像花蓮等地。圭賢也笑說，擔任台灣觀光代言人一事有對團員保密，他們可能還不知道這件事。

如果讓圭賢選擇3樣台灣食物，他立刻選出牛肉麵跟豆漿油條，第3個則是陷入選擇困難，最後終於選出起司蛋餅。他並說，喝過台灣的啤酒、威士忌跟高粱，因為他喜歡旅行時吃當地食物跟當地的酒。

觀光署除了頒發委任書給圭賢之外，也送出有北中南東離島的特色酒款跟醬料等禮物車，要給圭賢品嚐在地台灣味。（編輯：陳政偉）1130816

韓團Super Junior成員圭賢（圖）為新一代韓國區的台灣觀光代言人，將以「浪漫就在你身邊」為主題，號召旅客來台。中央社記者余曉涵攝 113年8月16日
韓團Super Junior成員圭賢（圖）為新一代韓國區的台灣觀光代言人，將以「浪漫就在你身邊」為主題，號召旅客來台。中央社記者余曉涵攝 113年8月16日
交通部觀光署邀請韓國知名偶像團體Super Junior成員圭賢（圖）擔任韓國市場台灣觀光代言人，圭賢16日在台北出席記者會，現場品嚐台灣小吃與零食跳跳糖。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
交通部觀光署邀請韓國知名偶像團體Super Junior成員圭賢（圖）擔任韓國市場台灣觀光代言人，圭賢16日在台北出席記者會，現場品嚐台灣小吃與零食跳跳糖。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
交通部觀光署邀請韓國知名偶像團體Super Junior成員圭賢（中）擔任韓國市場台灣觀光代言人，16日在台北文華東方酒店舉辦記者會，圭賢從交通部觀光署國際組長黃易成（左）手中接過委任書，並與吉祥物「喔熊組長」合影。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
交通部觀光署邀請韓國知名偶像團體Super Junior成員圭賢（中）擔任韓國市場台灣觀光代言人，16日在台北文華東方酒店舉辦記者會，圭賢從交通部觀光署國際組長黃易成（左）手中接過委任書，並與吉祥物「喔熊組長」合影。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
#SUPER JUNIOR
#台灣
#韓國人
#觀光署
#交通部
#圭賢
#韓國
#交通部觀光署
延伸閱讀
韓團當自家「灶跤」訪台 Super Junior力爭冠軍SJ圭賢來台連唱2天 合體八三夭阿璞飆「想見你」韓團SJ炒熱南台灣 銀赫被利特慫恿跳愛河
交通部觀光署邀請韓國知名偶像團體Super Junior成員圭賢（右）擔任韓國市場台灣觀光代言人，16日在台北文華東方酒店舉辦記者會，圭賢與觀光署長周永暉（左）拿著「喔熊組長」頸枕娃娃合影。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
交通部觀光署邀請韓國知名偶像團體Super Junior成員圭賢（右）擔任韓國市場台灣觀光代言人，16日在台北文華東方酒店舉辦記者會，圭賢與觀光署長周永暉（左）拿著「喔熊組長」頸枕娃娃合影。中央社記者張新偉攝 113年8月16日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：