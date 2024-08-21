早安世界》三重台1線往忠孝橋高架遭聯結車鋼梁砸毀 估2個月修復
三重台1線往忠孝橋高架道路遭聯結車鋼梁砸毀 估2個月修復
新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，20日清晨發生聯結車載送鋼梁翻覆事故，經專業人員及技師初步評估，外側車道部分橋面板及護欄損壞，橋梁主體結構沒有受損，初估整體修復時間約需2個月。施工期間高架橋將啟動載重限制，往台北方向禁行包括砂石車、貨櫃車及拖板車等20噸以上大型車輛。34歲洪姓駕駛則遭警方依公共危險罪移送，檢察官複訊後諭知限制住居。（看完整報導）
黃珊珊遭民眾黨停權3年黨團副總召停職 不影響立委資格
民眾黨20日下午召開中評會討論政治獻金風波的黨員懲處，決議將時任競總總幹事黃珊珊停權3年，中央委員、立法院黨團副總召的職務等黨職全部停職；時任競總財務長李文宗及會計師端木正開除黨籍。另外，週刊報導，監察院4月就查出柯文哲大選政治獻金收支不符約2000萬元，柯文哲及黃珊珊等人都知情，柯文哲受訪時連說3次「不知道」，並說自己事前並不知情；黃珊珊直言，這是不實報導、惡意扭曲，完全是假訊息。監察院表示，4月8日發現柯文哲總統大選政治獻金申報資料不完整，以系統退回，申報人7月3日完成補正。（看完整報導）
彰濱海龍風電工地意外17人就醫 工人疑碰到鋼瓶開關致二氧化碳外洩
設在彰濱工業區線西區的海龍風電降壓站20日發生工安意外，工人安裝消防設備時疑似碰觸鋼瓶開關，導致大量二氧化碳外洩，共17人就醫，其中3人一度無呼吸心跳，但後來恢復生命跡象。勞動部職業安全衛生署中區職安中心指出，經初步勘察，現場二氧化碳外洩，沒有防止外洩的相關防備，也沒有防止誤觸的開關標示，初步認定現場職業安全衛生設施不全，將開罰30萬元並勒令停工。（看完整報導）
大巨蛋安全審查通過 北市體育局：待遠雄函文備查就能申辦演唱會
財團法人消防安全中心基金會20日審查通過台北大巨蛋的防火逃生避難安全驗證，並發函遠雄。台北市體育局表示，待遠雄將相關資料送市府備查後，就能依台北市大型群聚活動安全管理自治條例舉辦演唱會等大型活動。（看完整報導）
議員楊植斗指空手套白狼 愛爾達：對運動傳播產業最大汙辱
2024巴黎奧運落幕，相關爭議仍餘波蕩漾，國民黨台北市議員楊植斗批評愛爾達藉機拿取中華電信與體育署補助，還收取電視台授權金，根本空手套白狼，他也在20日前往北檢告發中華電信郭水義董事長特別背信罪。愛爾達反擊，強調體育轉播不是4年一次，請楊植斗勿對運動產業一知半解就隨意指控。（看完整報導）
腸病毒疫情反轉上升留意喉嚨腫痛症狀 估9月開學再有高峰
衛福部疾管署20日表示，腸病毒疫情出現反轉上升，發言人羅一鈞指出，今年腸病毒疫情比較不尋常，過往暑假疫情多下降、解除流行，但今年暑假全程持續流行，推測與暑期課輔班、安親班、托育、室內外夏令營等活動有關。由於通常開學後是腸病毒高峰，因此疾管署仍估計9月將迎疫情高峰。（看完整報導）
今日水氣漸減各地晴朗 下週低壓帶再臨防大雨
氣象署表示，21日起至23日台灣受高壓影響，各地多雲到晴，午後北部、東半部及各山區留意雷陣雨；24日起高壓逐漸減弱，水氣漸增，26、27日台灣又回到低壓帶影響的環境，要留意有局部大雨發生。溫度部分，預估未來3天各地高溫約在攝氏33至36度間；週末之後水氣增多、雲層較厚，各地高溫約降1、2度左右。（看完整報導）
中信金擬非合意併購新光金 金管會：循富邦併日盛原則審
台新金、新光金預計22日分別召開董事會討論新新併，2家金控董事會召開前夕，中信金20日宣布公開收購新光金，目標打造國家隊實力金控，半路「搶親」意味濃厚。金管會表示，過去富邦金併購日盛金即屬非合意併購，採公開收購方式，當時富邦金符合「金金併」4大原則，未來若中信金有轉投資送件，金管會將比照相關法令審核。（看完整報導）
台積電德國廠動土 總理蕭茲：德國半導體里程碑 感謝選擇我們
台積電德國德勒斯登半導體晶圓廠20日舉行動土典禮，台積電董事長魏哲家率高層團隊親自參加，德國總理蕭茲和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩也出席活動。蕭茲致詞感謝台積電選擇德國建立晶圓廠，這是對德國半導體產業發展非常重要的里程碑。台灣駐德代表謝志偉則表示，台德雙方奠基在科技上的互利合作，代表著台德關係實質進展外，雙方價值理念也因著信賴產生連結。（看完整報導）
民主黨全代會拜登從主角變暖場 牽成賀錦麗留政治遺產
美國民主黨19日召開全代會，通過2024年版黨綱，首度放入對台六項保證，並重申美國的一中政策，以堅定維護台海和平穩定的承諾，任一方不會片面改變現狀。美國總統拜登登上原先為他打造的全代會大秀，在一片感謝「成全大局」聲中為副總統賀錦麗站台，他強調美國絕對不能交到共和黨總統候選人川普手上。（看完整報導）
開箱老照片》台灣第一期新兵入伍典禮
1951年國防部首次在台頒布徵兵令，預計徵集1萬4000名新兵，首次徵兵的對象是21至23歲的男性，當時因台海局勢緊張，各地都為第一期新兵舉辦隆重的入伍典禮，台北市在1951年8月21日舉辦第一期新兵入伍典禮。新兵正式進入營區之前，民眾還為他們舉行盛大的遊行，沿途敲鑼打鼓、燃放鞭炮，場面浩大。（看完整報導）
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- 早安世界》三重台1線往忠孝橋高架遭聯結車鋼梁砸毀 估2個月修復2024/08/21 07:26
- 2024/08/20 07:17
- 2024/08/19 07:17
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