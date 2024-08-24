本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
周天成5連勝奈良岡功大 日本羽球公開賽闖進冠軍戰
首頁 / 生活

家有小一生緩解開學焦慮 專家提熟悉校園等3招

2024/8/24 13:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北24日電）再過一週就要開學了，小一新生讓家長既興奮又緊張，專家建議3招緩解彼此對新身分的不適應，包括調整作息、參觀校園交通動線、一起準備上學用具，逐步接受新的人生挑戰。

開學腳步近，衛生福利部八里療養院職能治療科主任、台灣社會心理復健協會理事長張自強近日透過新聞稿指出，最近看到許多家長分別在FB、IG、Threads等社群平台分享家中小孩第一次上學的擔憂。

張自強建議3招來幫助孩子們降低開學不適應，同時舒緩父母對於新生入學的焦慮，包括盡早調整孩子的作息時間、帶著孩子到學校校園逛逛、陪孩子一起準備上學用具。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張自強表示，透過逐步調整作息，提早熟悉校園環境，同時了解未來家中到學校的接送交通路線，再加上讓孩子主動參與選擇上學用品，有助培養孩子對上學的責任感。

對於上學初期，他建議家長與孩子約定並守時接送，孩子會更清楚父母有多長時間不在身邊，此外，可讓孩子攜帶平常喜歡的玩偶或玩具一起上學，增加陪伴安全感；盡可能早一點接孩子放學，並在老師面前稱讚和鼓勵孩子，共同協助建立老師是朋友的角色，回家後適度正向回饋關心，展現支持和鼓勵。（編輯：唐聲揚）1130824

張自強
學生輔導法修法 職能治療師盼納入諮詢會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：