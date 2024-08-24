家有小一生緩解開學焦慮 專家提熟悉校園等3招

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）再過一週就要開學了，小一新生讓家長既興奮又緊張，專家建議3招緩解彼此對新身分的不適應，包括調整作息、參觀校園交通動線、一起準備上學用具，逐步接受新的人生挑戰。

開學腳步近，衛生福利部八里療養院職能治療科主任、台灣社會心理復健協會理事長張自強近日透過新聞稿指出，最近看到許多家長分別在FB、IG、Threads等社群平台分享家中小孩第一次上學的擔憂。

張自強建議3招來幫助孩子們降低開學不適應，同時舒緩父母對於新生入學的焦慮，包括盡早調整孩子的作息時間、帶著孩子到學校校園逛逛、陪孩子一起準備上學用具。

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張自強表示，透過逐步調整作息，提早熟悉校園環境，同時了解未來家中到學校的接送交通路線，再加上讓孩子主動參與選擇上學用品，有助培養孩子對上學的責任感。

對於上學初期，他建議家長與孩子約定並守時接送，孩子會更清楚父母有多長時間不在身邊，此外，可讓孩子攜帶平常喜歡的玩偶或玩具一起上學，增加陪伴安全感；盡可能早一點接孩子放學，並在老師面前稱讚和鼓勵孩子，共同協助建立老師是朋友的角色，回家後適度正向回饋關心，展現支持和鼓勵。（編輯：唐聲揚）1130824