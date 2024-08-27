防非洲豬瘟入侵 中央災害應變中心籲勿寄豬肉月餅入境

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，從中、越、泰、馬等國傳入疫情風險仍高，中秋節接近，呼籲務必請親友莫自當地寄含豬肉月餅入境，以免遭重罰；並將查核東南亞食品店。

因應中秋節接近，應變中心今天召開第31次會議，會後發布新聞指出，為掌握疫情入侵風險，自民國107年8月起持續從邊境違規輸入豬肉產品檢驗病毒核酸，至113年7月31日止，共檢驗7490件檢體，驗出747件非洲豬瘟病毒核酸陽性案件。

應變中心指出，這些陽性案件來自中國、越南、泰國、馬來西亞等鄰國，平均陽性率9.97%，其中來自中國陽性檢體計629件，占陽性案例達84%，計顯示從前述國家傳入非洲豬瘟之風險仍高。

應變中心提醒民眾，倘自近3年發生非洲豬瘟國家或地區違規攜帶入境 ，或輸入人自發生非洲豬瘟國家或地區，以郵遞寄送豬肉產品至台灣，第1次遭查獲就會裁罰新台幣20萬元罰鍰，務必要告知國外親友切勿寄送含豬肉月餅或禮品到台灣。

為持續防範疫情入侵，應變中心說明，已從112年4月起實施綠線通關加強執法措施，查獲違規即裁罰，至113年7月止，每萬名旅客遭裁罰案件數已從實施之前的平均3.77件，降至1.39件，與108年同期相比，呈現明顯下降趨勢，落實檢疫把關，並降低民眾的裁罰率。

應變中心說，針對販售東南亞食品的高風險商店，將在中秋節前2週由衛福部食品藥物管理署及中央畜產會啟動販售商品來源查核及採樣檢驗工作。

此外，應變中心補充，各部會也對新住民、外籍人士、移工、學生及海外僑民等特定目標族群持續加強宣導，也能對防範非洲豬瘟入侵產生助益。

疫情可能透過廚餘傳播，應變中心重申，199頭以下養豬場禁止使用廚餘餵飼豬隻，飼養200頭以上已取得檢核再利用資格使用廚餘、動物性廢渣或畜禽屠宰下腳料等餵飼豬隻的養豬場，都將持續查核，凡查獲不符規定者，將裁罰。（編輯：李亨山）1130827