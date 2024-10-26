早安世界》國會職權修法 憲法法庭判部分違憲、部分合憲
國會職權修法 憲法法庭判部分違憲、部分合憲
國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲。憲法法庭25日下午針對國會職權修法各個爭點，包括總統國情報告、質詢、同意權、調查權、聽證會以及藐視國會罪等做宣示判決，部分違憲、部分合憲。（看完整報導）
府：賴總統願依照釋憲判決意旨 赴立法院國情報告
憲法法庭25日判決總統沒有向立法院提出國情報告的憲法義務，同時立委要求聽取國情報告後可即時詢答，憲法法庭也認定違憲。總統府指出，總統賴清德尊重判決結果，也願意依判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統憲法職權赴立法院進行國情報告。（看完整報導）
京華城案柯文哲涉收賄圖利 北檢聲請延押、通緝共犯許芷瑜
北檢偵辦京華城案，25日向法院聲請延押前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲。檢方認為柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、圖利等罪，且共犯許芷瑜逃亡海外，有勾串之虞，25日聲請延押，北院訂31日開庭。另外，柯文哲秘書許芷瑜8月出境至日本後未返國，檢察官發布通緝。（看完整報導）
台灣大賽中信兄弟4比1擊敗統一獅 奪隊史第10冠
中華職棒總冠軍賽25日第5戰，中信兄弟洋投德保拉僅在1局上失掉1分，7局失1分優質先發壓制統一獅打線，兄弟曾頌恩單場3安2打點，率隊以4比1奪下隊史第10冠、拋下黃色封王彩帶。（看完整報導）
台積電亞利桑那廠良率超越台灣 美振興產業見成效
彭博報導，台積電美國分部總裁凱西迪日前指出，台積電鳳凰城廠生產晶片的良率，較台灣同類工廠高出約4個百分點，顯示美國擴廠計畫出現重大突破，這項成績象徵美國振興半導體製造業的努力出現進展。台積電表示，董事長魏哲家於日前法人說明會中曾說，亞利桑那州第1座晶圓廠有非常好良率，展示強大製造能力和執行力。（看完整報導）
人工生殖法修正討論 單身女性、女同志擬與代理孕母脫鉤
少子女化成為國安危機，外界關注台灣生育率低迷原因。衛福部25日表示，人工生殖法修法也有不少民團建議單身女性、女同志配偶與代理孕母脫鉤處理，會持續討論。國發會主委劉鏡清表示，台灣不婚不生問題嚴峻，研議端出新法案讓單身婦女可以做人工受孕，政府也在研究凍卵補助。（看完整報導）
花蓮住宿補助加碼延至11月底 7天6夜最多折6000元
為振興花蓮觀光，交通部觀光署25日再宣布推出3.0 Plus加碼版，針對大型演唱會的住宿補助最多新台幣2500元，原本到11月6日，加碼延長至11月底。觀光署舉例，如果在11月3日至9日至花蓮7天6夜旅遊，最多可使用5次優惠折抵、折抵6000元。（看完整報導）
周杰倫演唱會售票上千筆異常紀錄 文化部移請警方偵辦
歌手周杰倫演唱會門票熱賣造成黃牛事件，文化部25日表示，售票平台已掌握上千筆異常紀錄、文化部也已接獲1300件檢舉案，確認相關資訊後，將送請地方政府及警察單位處理。警方24日破獲販售黃牛票集團的劉姓夫妻檔，訊後將劉男及張姓妻子移送法辦。台北地檢署訊後聲押劉男，諭令張女20萬元交保。（看完整報導）
大谷翔平50轟紀念球拍賣1.4億元 台灣公司優式資本證實得標
MLB日籍球星大谷翔平締造「50轟50盜」紀錄的全壘打球，以新台幣1.4億元賣出，拍賣公司總裁戈丁24日宣布，買主是台灣企業。台灣公司優式資本25日證實為得標者，並提到這顆球是很多球迷心目中的聖杯，很榮幸將深具歷史價值的棒球帶回台灣、分享歷史一刻。（看完整報導）
特派在現場／洋基道奇球星世界大賽前聊抗壓 賈吉愛「視覺化」貝茲用呼吸法
MLB年度總冠軍賽「世界大賽」將在台灣時間26日開打，中央社記者訪問兩軍如何面對高壓場面，道奇明星外野手貝茲分享，他愛用呼吸法，「無論好壞，享受當下」；洋基賈吉用「視覺化」欺騙大腦，利用練習時在心中模擬戰況，在實戰時保持平常心。洋基外野手蘇鐸喜歡聽很嗨的音樂，讓自己亢奮起來。（看完整報導）
開箱老照片》戴剛德神父獲永久居留證
戴剛德神父為西班牙人，天主教道明會玫瑰省會士。1934年來台傳教73年，2007年病逝高雄。戴剛德是國內外籍傳教士中，少數日治時期就來台傳教，他精通多國語言，台語、日語流利，曾完成3冊台灣傳教史。另外，他創建高雄旗山義德街的聖若瑟教堂，因其繁複工藝和精緻典雅，曾獲選2001年全台歷史百景。（看完整報導）
Podcast》美國總統大選 氣候政策將走向何方？
11月除了5日的美國大選之外，另一項重要的國際會議，就是11日在亞塞拜然舉辦的聯合國氣候大會（COP29）。眾所周知，美國共和黨總統候選人川普在前一個任期，退出了全球重要的氣候協定—巴黎協定，做為全球排碳大國，美國氣候政策動見觀瞻，也因此了解美國民眾以及政治人物對氣候變遷的態度與立場，更顯重要。（收聽Podcast）
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- 2024/10/27 07:16
- 早安世界》國會職權修法 憲法法庭判部分違憲、部分合憲2024/10/26 07:21
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- 2024/10/24 06:55
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