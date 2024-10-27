水氣仍多雲多偶雨 沿海浪大留意長浪

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（中央社台北27日電）中央氣象署表示，今天水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區及澎湖、金門、馬祖大致多雲，亦偶有短暫陣雨，午後配合熱力作用，各地山區及南部地區降雨機率較高。

溫度方面，夜晚清晨台灣各地及澎金馬低溫約攝氏24至26度，白天高溫在澎金馬約27至29度，台灣各地約30至31度，感受上溫暖稍熱。

今晚起中部以北沿海空曠地區及馬祖、澎湖將有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；西南部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖有長浪發生的機率，沿海作業或活動請特別注意安全。

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第20號輕度颱風「潭美」，清晨2時中心位於鵝鑾鼻西南西方1310公里的海面上，朝西南方向進行，有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢；第21號颱風「康芮」，中心位於鵝鑾鼻東南東方1370公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週會有北轉的趨勢，而北轉時間仍有不確定性，氣象署持續觀察中。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏東風，西半部擴散稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1131027