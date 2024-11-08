疾管署辦學術研討會 強調落實防疫一體重要性

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）傳染病防治涉及人、動物與環境和諧，疾管署今天邀來中研院院士陳建仁等國內外專家，舉辦「應用流行病學專業人才訓練計畫40週年紀念學術研討會」，強調落實防疫一體原則重要。

疾管署今天發布新聞稿表示，今年適逢台灣衛生調查訓練班（FETP）成立滿40年，與國立台灣大學傳染病防治研究及教育中心共同舉辦「應用流行病學專業人才訓練計畫40週年紀念學術研討會」。

這次研討會邀來衛生調查訓練班創設的重要推手、前副總統暨中央研究院院士陳建仁，及美籍教授馬理森（Michael D. Malison）、國內外流行病學專家、日本衛生調查訓練班專家、農業部動植物防疫檢疫署代表、訓練班創設時期相關人員、結訓學員等與會。

疾管署說明，研討會中分享各國在應用流行病學訓練及實踐防疫一體的策略與實務經驗，包括培訓專業人員進行疫情調查、疾病監測及風險評估等，同時就未來抗生素抗藥性、生態系破壞等可能的挑戰進行討論。

疾管署轉述專家指出，將來傳染病防治涉及人、動物、環境的和諧關係，更需要跨領域合作，因此，應用流行病學訓練架構應推廣擴及至中央與地方各層級，以及健康相關部會機關，才能培訓更多專業人才並進行專業整合，朝向防疫一體的目標努力。

疾管署解釋，現今許多新興傳染病多為人畜共通或環境相關，並且已對全球造成重大健康威脅，防疫一體強調人類、動物和環境健康的相互依存關係，是傳染病防治工作不可或缺的一環。

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疾管署表示，研討會除回顧推動成果及展望未來，更強調防疫一體（One Health）在傳染病防治上的重要性，期盼將流行病學訓練延續至動物健康與環境保護等領域，持續培訓跨領域防疫與疫情調查專業人才，以守護全民健康。

根據疾管署提供資料，台灣衛生調查訓練班自1984年正式招收學員迄今，歷經了SARS、H1N1、H7N9、COVID-19等重大疫情，培訓超過100名疫情監測及調查專業人員，在各政府部門、學術、產業界等為全民健康努力。（編輯：陳政偉）1131108