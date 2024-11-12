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免費血壓站全台設2000個 超商、高鐵站都能量測

2024/11/12 13:25
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（中央社記者陳婕翎台北12日電）台灣高血壓盛行率逐年攀升，養成定期量血壓習慣非常重要，國健署在日常接觸通路設置免費血壓站，截至目前已有2000個站點，民眾逛超商、等高鐵都能量測，讓血壓管理更輕鬆。

衛生福利部國民健康署科長胡怡君今天在記者會表示，據統計，18歲以上民眾高血壓盛行率已達26.8%，約每4人就有1人罹患高血壓，高血壓性疾病更常位居台灣10大死因之列，對健康威脅不容忽視，但民眾每年量1次血壓比率卻從2021年的75.2%降至2023年的68.6%。

中華民國心臟學會主任委員鄭浩民提醒，台灣每年有超過5.6萬人死於心血管疾病，高血壓相關疾病死亡人數早已超越癌症死亡，高血壓是沈默的殺手，多半沒有症狀，民眾只有透過定期量血壓才可能發現問題，即時介入改善，降低中風、心臟病、心肌梗塞等風險。

國健署攜手多家連鎖企業，在藥局、量販店、超商、高鐵站、農漁會、里民活動中心等，鼓勵業者建置「722安心血壓站」，免費提供民眾測量血壓，並與民間APP合作試辦，導入手機APP及AI數位功能，協助民眾血壓健康管理，截至今年10月底，全台22縣市站點數量約2000站。

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胡怡君說，722安心血壓站不只建置標準血壓測量環境，還提供正確測量血壓素材，如血壓計操作說明、血壓站檢核自評表等衛教資訊，當血壓出現異常，還會詢問基本資料、菸酒史、運動及飲食習慣，透過遠距健康平台業者導入AI數位健康管理，完整記錄血壓數據、追蹤健康狀況。

國健署呼籲，18歲以上民眾每年至少要在家量一次血壓，並遵循722原則，連續7天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量1次、每次量2遍，取平均值。若民眾常發生忘了量測或沒有紀錄的情形，可以善用AI數位工具獲得便捷的推播提醒。（編輯：李亨山）1131112

胡怡君
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