早安世界》林信義布林肯APEC雙邊會談 共商強化台美夥伴關係
林信義布林肯APEC雙邊會談 共商強化台美夥伴關係
秘魯APEC年會於首都利馬舉行，台灣領袖代表林信義14日與美國國務卿布林肯進行雙邊會談，就台美各層面夥伴關係持續強化交換意見，並針對如何確保區域和平穩定與發展等議題交流，外交部表示會談氣氛熱絡。林信義15日將出席領袖代表與貴賓非正式對話，晚上會參加經濟領袖晚宴，預料會在空檔期間，與其他國家領袖進行雙邊交流。此外，美國貿易代表戴琪在APEC期間，也與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮會談。戴琪強調美台經貿關係的重要性，也與台灣官員討論台美21世紀貿易倡議。（看完整報導）
12強A組美國攜手委內瑞拉晉級 B組台灣日本皆2勝0敗
世界12強棒球賽A組預賽最後一天的比賽，委內瑞拉率先以11比0扣倒荷蘭，以4勝成績取得分組第1獲晉級資格；美國則以12比2扣倒墨西哥後拿下分組第2，獲得晉級門票，2隊準備移師東京迎接下一階段的超級循環賽。B組預賽15日澳洲隊全場9安共奪5分，最終以5比0擊敗多明尼加取得預賽首勝；在台北大巨蛋舉行的日韓大戰，日本靠著牧秀悟敲逆轉2打點安打及森下翔太轟2分砲，最終以6比3擊退韓國，目前台灣、日本皆為2勝0敗。（看完整報導）
颱風天兔強度減弱暴風圈縮小 今上半天高屏及東部仍受風雨影響
颱風天兔強度持續減弱且暴風圈縮小，氣象署指出，天兔目前整體雲系鬆散，未來一段時間路徑預估往東北朝台灣西南部沿岸接近，16日上午前會登陸通過南端陸地後進入東南部海域，這個過程由於環境不利於發展，有機會減弱為熱帶性低氣壓。由於接下來東北季風報到，因此北部東北部天氣轉差，有局部大雨或豪雨發生機率，溫度上也會明顯下滑，19日清晨北台灣低溫下探攝氏19度到20度，中南部溫度也會略為下降。（看完整報導）
NCC組織法三讀 連任限1次、刪除延任規定12/1施行
立法院會15日三讀修正通過NCC組織法部分條文，委員連任限1次並刪除延任條款，自今年12月1日施行。此將造成NCC代理主委翁柏宗無法繼續延任和代理主委職務，NCC委員將只剩3人。由於NCC運作恐面臨停擺，行政院將思考是否提出後續方案，使法定獨立機構能正常運作，維護民眾權益。（看完整報導）
大進滿88號漁船遭中國扣留逾4月 繳完罰款獲釋
疑因越界拖捕作業，中國扣留逾4個月的澎湖「大進滿88號」漁船與洪姓船長，15日在繳清人民幣21萬餘元罰款後，終於獲得釋放。洪姓船長在完成身分查驗後，人船在下午2時許，送至海峽中線，澎湖友船「大進滿8號」漁船早已在此等待，並將原有的4名船員送至「大進滿88號」漁船後，在一旁戒護下駛往澎湖竹灣漁港，晚間11時50分返抵澎湖，整起人船被扣事件告一段落。（看完整報導）
RCA第2波工傷求償判賠16億發回更審 律師批法官未站在被害人立場
台灣美國無線電公司（RCA）第2波工傷求償案，一審判RCA等公司應賠23億餘元，二審改判RCA等4公司賠償16億多元。最高法院15日廢棄二審判決，發回台灣高等法院更審。律師團指出，對判決感到遺憾、憤怒，批評最高法院的法官沒有真正站在被害人立場宣判。該案源於台灣RCA於1970年在桃園設廠生產家電，後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。（看完整報導）
波波醫師議論延燒 現行執業資格、實習爭點一次看
「波波醫師」是指民國106年後赴東中歐唸書的醫師、牙醫學歷生，近來因有婦幼診所醫師過去手術致患者死亡，讓波波醫師議題再度延燒。此外，本土小牙醫聯盟近期也質疑衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」將為波波牙醫大開實習名額，中央社整理相關爭議一次看。（看完整報導）
APEC秘魯登場利馬機場台灣廣告遭撤 國安官員：中國施壓
2024年APEC年會在秘魯利馬舉行期間，國安官員14日透露，利馬機場的台灣燈箱廣告因中國施壓被撤除，但市區6處電子螢幕廣告則是「有施壓沒成功」，國安官員不諱言，台灣歷來在任何國際場合，只要投放廣告一定遭受打壓。「日經亞洲」則報導，秘魯不歡迎原先預計出席APEC年會的台灣特使，迫使賴清德政府急尋替代人選。（看完整報導）
台灣續留美財政部匯率操縱觀察名單 央行：恐成常態但非因匯率
美國財政部15日指出，並未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率情況，但將台灣、中國、日本等國繼續列入值得關注的觀察名單，並新增韓國、移除馬來西亞。央行表示，由於台灣的經濟結構，以及美國對台灣的資通訊產品需求，使得台灣近年對美貿易順差快速攀升，被列入觀察名單「完全不會意外」，未來恐成常態，但目前台灣與美國財政部溝通管道順暢且良好，美方理解台灣的主張。（看完整報導）
美國補助台積電66億美元 拜登：晶片法關鍵里程碑
美國商務部15日指出，和台積電亞利桑那公司簽署最終協議，在「晶片法」下提供66億美元的直接資金，協助興建3座晶圓廠。台積電董事長魏哲家表示，這有助台積電加速在美發展最先進的半導體製造技術。美國總統拜登指出，明年初將會是美國數十年來首次生產先進晶片，這是「晶片法」最關鍵的里程碑之一。（看完整報導）
開箱老照片》外星寶寶資源回收筒
為了推廣及落實垃圾分類的觀念，民國78年環保署透過財團法人惜福基金會，向荷蘭引進4種不同顏色的資源回收筒，回收不同性質的廢棄物。4個紅、黃、藍、綠可愛造型的大回收筒，分別對應塑膠瓶、鐵鋁罐、紙類及玻璃瓶，引發中小學生加入回收的熱潮，並辦理「外星寶寶」命名活動，吸引社會大眾關注。後期因清潔管理不易，體積龐大容易阻礙交通，被部分環保團體批評不切實際，要求廢除。民國81年底，環保署決定將台北、高雄兩地1475個外星寶寶資源回收筒全數撤離。（看完整報導）
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- 早安世界》林信義布林肯APEC雙邊會談 共商強化台美夥伴關係2024/11/16 07:06
- 2024/11/15 07:19
- 2024/11/14 07:16
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