吳德榮：首波冷氣團南下 28日起平地低溫約10度

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象署表示，今天清晨平地最低溫為苗栗公館攝氏15度。氣象專家吳德榮說，28至30日冷空氣及強「輻射冷卻」加成，首波符合大陸冷氣團定義的冷空氣南下，本島平地最低溫下探至10度左右。

根據中央氣象署網站，今天截至上午8時，平地最低溫為苗栗縣公館鄉15度；其他縣市部分，新北市石碇區及宜蘭縣羅東鎮皆為16.3度，其他地區大多都在17、18度左右。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風影響，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨；背風面則是晴時多雲的天氣。北台灣涼，中南部白天微熱早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天為短暫空檔，各地皆是晴時多雲的天氣；白天氣溫回升，北舒適、南微熱，各地早晚涼。

吳德榮提到，26日鋒面掠過，冷空氣逐漸南下，北部及東半部地區轉有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣；北台灣明顯轉冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮表示，27至30日冷空氣影響，27日上半天苗栗以北、東半部地區及中部山區仍有局部短暫雨，下午起轉乾、雨漸歇；28至30日各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，28至30日冷空氣及強「輻射冷卻」加成，清晨及夜間，本島部分平地將出現10度左右的最低氣溫，台北測站將降至14度以下，成為首波符合「大陸冷氣團」定義的冷空氣。（編輯：方沛清）1131124