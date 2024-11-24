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愛上全宇宙的獨一無二 正能量媽挺小耳症女孩

2024/11/24 17:59
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（中央社記者陳婕翎台北24日電）「我喜歡自己的小耳朵，因為是全宇宙獨一無二。」13歲的傅宣維患有先天小耳症，從不遮掩、大方綁起馬尾露出小耳朵，全都仰賴媽媽的正能量，不避諱告訴孩子實情，面對不完美。

13歲小耳症女孩傅宣維以長笛演奏開場，用音樂療癒現場的顱顏大家庭。羅慧夫顱顏基金會今天舉辦「2024北部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」，現場有106組顱顏家庭齊聚，共314人參與，這次的顱顏全人發展教育補助，傅宣維也是其中之一。

開朗的傅宣維，也有同樣正能量滿滿的媽媽，不說難想像，媽媽曾經歷過一段辛苦路。當年傅宣維出生時，喜訊與噩耗同時降臨，在醫師告知下，媽媽才知道孩子患有先天小耳症，這個措不及防的消息讓傅宣維的媽媽足足難過了一整個月。

傅宣維的媽媽在家人陪伴之下，開始尋找相關資料，她了解到小耳症並非絕症，也沒有智商問題，於是開始轉念，「我很幸運能遇到宣維這個孩子，教會我愛可以彌補一切缺憾」。

傅宣維3歲那年，第一次發現自己擁有小耳朵，曾詢問過媽媽。當下媽媽並未迴避，反而藉此直接告訴孩子真實狀況，並讓傅宣維以正向態度面對自身先天的不完美。

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13歲的傅宣維從不避諱被同儕詢問關於小耳症，她說：「我從不因為小耳朵而自卑，它反讓我認識自己的與眾不同。」

羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，每年看見顱顏青年在不同領域表現優異，就更加確定基金會提供獎助學金這項服務是正確的決定。顱顏家庭年度聚會中看見大家庭們相聚，彼此關心和支持，深感欣慰，他們不是孤軍奮戰，是互相扶持鼓勵的一家人。（編輯：張雅淨）1131124

#羅慧夫顱顏基金會
#陳依伶
陳依伶
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