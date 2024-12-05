早安世界》韓國戒嚴風暴 總統尹錫悅遭在野黨提案彈劾、幕僚高層請辭
韓國戒嚴風暴 總統尹錫悅遭在野黨提案彈劾、幕僚高層集體請辭
韓國總統尹錫悅3日晚間宣告戒嚴，但約6小時後就遭國會表決推翻。韓國在野黨4日下午向國會提交關於彈劾總統尹錫悅議案，計劃6至7日間表決；不過韓聯社報導，執政黨國民力量5日決定反對彈劾尹錫悅的行動。此外，國會在野人數不足3分之2、憲法法庭法官人數不足都會是彈劾變數。韓國在野黨大力批評，執政黨國民力量也召開會議，討論尹錫悅退黨等事宜。總統辦公室宣布，首席秘書官以上高層幕僚已全數請辭。韓國最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」表示，工會成員將無限期罷工，直到尹錫悅下台。（看完整報導）
特派現場／南韓戒嚴風波輿論發酵 民眾國會前燭光集會要尹錫悅下台
韓國一夜間戒嚴又解嚴，輿論不斷發酵，許多感到不滿的民眾響應各地集會，重新開放的國會區域內也聚集不少民眾，舉著燭火要求尹錫悅下台。現場民眾涵蓋各個年齡層，也有帶著小孩來參與的家庭，一名與友人一起來表達訴求的市民李小姐表示，「這一切簡直就像在看電影，明明是一個平凡的夜晚，卻突然出現戒嚴」，對這次事件深感不可思議。（看完整報導）
韓國總統尹錫悅緊急戒嚴令遭推翻 157分鐘轉折時間軸一圖看
韓國經歷近年來最戲劇性的政治事件，總統尹錫悅以「反國家勢力策劃叛亂」為由，於3日晚間10時許宣布緊急戒嚴令，在經過驚心動魄的157分鐘後，國會議員凌晨1時表決推翻戒嚴令。中央社整理韓國戒嚴風波時間軸，幫助讀者了解關鍵6小時始末及後續狀況。（看完整報導）
瓊瑤逝世享壽86歲 還珠格格梅花三弄等小說改編劇風靡華語圈數十年
作家瓊瑤4日過世，享壽86歲，她生前著作多達60多部，被視為言情小說教主、華文世界IP教母，作品甚至影響一整代少女的愛情觀，閱讀瓊瑤一度成為台灣女性的集體經驗。她的作品包括「庭院深深」、「煙雨濛濛」、「彩雲飛」、「一簾幽夢」、「梅花三弄」系列、「還珠格格」系列等，幾乎成為台灣民眾記憶的一部分，不只小說走紅，改拍成電影、電視都蔚為風潮。消息傳出後，許多名人發文悼念，包括飾演還珠格格系列的演員趙薇、林心如、蘇有朋及陳志朋等。（看完整報導）
賴總統抵吐瓦魯接受國宴款待 過境關島總督古蕾露接機邀早餐茶敘
總統賴清德4日訪問友邦吐瓦魯並接受總理泰歐的國宴款待，泰歐致贈台灣支持吐瓦魯興建的國會大樓模型。總統強調，台灣參與這項興建，不僅代表對吐瓦魯人民的支持，也象徵兩國共同為深化民主而努力。結束吐瓦魯訪問後，總統搭專機抵達關島過境，AIT執行理事藍鶯、關島總督古蕾露親自到機場迎接，關島國際機場前中華民國、美國國旗，以及關島旗幟飄揚，古蕾露邀請賴總統5日上午赴總督官邸進行早餐茶敘。（看完整報導）
東北季風影響北部東北部愈晚雨愈大 7日起低溫15度
氣象署表示，5日東北季風影響，北、東北部愈晚降雨愈明顯，要留意局部較大雨勢；7日起冷空氣影響、8日夜晚清晨最冷，中部以北平地低溫約攝氏15度，局部地區因輻射冷卻約14度左右。9日水氣漸減，雨區縮減為基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地及花東地區則是零星短暫雨。（看完整報導）
流感估月中進入流行 12月15日起擴大公費抗病毒藥使用
衛福部疾管署4日表示，預估流感將在本月中旬進入流行期，經傳染病防治諮詢會流感防治組委員討論決議，自12月15日至明年2月28日，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件。擴大期間，有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，皆為公費抗病毒藥物使用對象。（看完整報導）
菜價較去年同期貴1倍 農業部估春節前採購高峰期回穩
入秋菜價通常趨平價，今冬仍是去年2倍價。農業部長陳駿季4日表示，主因受連續颱風襲台影響產區復耕所致，預計月底到明年春節過年前，菠菜、萵苣、高麗菜等供應會增趨穩定。陳駿季表示，水果方面比較困擾，因為大部分一年一季產出，不管蜜棗、柑橘類等春節應景水果，受天災影響，供應量會比過往少，量少價格提高是一定的現象，會提供更多元水果上市來替代。（看完整報導）
聯合國大會通過決議案 推動巴勒斯坦建國
聯合國大會3日通過決議案，呼籲以色列從所占領的巴勒斯坦領土撤軍，並將推動巴勒斯坦建國，安排明年6月召開國際會議，試圖推動「兩國方案」。大會呼籲以色列「盡快結束在巴勒斯坦被占領領土上的非法存在」，並停止所有新的屯墾活動。（看完整報導）
菲律賓副總統薩拉涉濫權及不當使用機密費 3天內2度遭遞狀彈劾
菲律賓逾70名民間團體代表4日向眾議院遞狀彈劾副總統薩拉．杜特蒂，聚焦於數以億計披索辦公室機密費的去向；這是她短短3天以來面臨的第2次彈劾嘗試。左翼政黨負責人、前眾議員、學界、婦女與人權團體代表、宗教界人士等70餘人，下午向眾議院遞狀，尋求以背叛公共信任罪彈劾副總統薩拉。（看完整報導）
開箱老照片》名導陳凱歌首次訪台
1991年12月5日，陳凱歌來台參加金馬獎，成為第一位造訪台灣的中國導演。1991年，動員戡亂時期剛廢止，而「兩岸人民關係條例」還未完成立法，針對中共黨員來台仍有爭議，中國導演吳天明等影人原擬組團出席金馬獎，最終因境管未通過而無緣成行。陳凱歌則以個人身分順利抵台，成為當年金馬獎最特殊的一位來賓，金馬獎執委會主席李行導演在介紹陳凱歌時，更稱呼他為「大陸來台第一人」。（看完整報導）
Podcast》中國電動車衝擊全球市場 歐美對中貿易戰再起？
近年中國電動車發展迅速，自2009年起，中國政府就開始大力推行新能源汽車補助計劃，建立垂直整合的完整生產鏈，再加上低廉的工資，使中國製電動車以低價衝擊全球市場。一台中國製電動車約台幣103萬元即可購入，相較美國和歐洲便宜許多。但現在中國內需市場逐漸飽和加上經濟不景氣，電動車產業也開始面臨價格戰，另外消費者的里程焦慮及電池安全等問題，都讓電動車銷量放緩。（收聽Podcast）
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- 早安世界》韓國戒嚴風暴 總統尹錫悅遭在野黨提案彈劾、幕僚高層請辭2024/12/05 07:22
- 2024/12/04 07:31
- 2024/12/03 07:27
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