東北季風影響5日愈晚雨愈大 7日起低溫15度

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天表示，明天東北季風影響，北、東北部愈晚降雨愈明顯，要留意局部較大雨勢；7日起冷空氣影響、8日夜晚清晨最冷，中部以北平地低溫約攝氏15度，局部地區因輻射冷卻約14度左右。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天、6日東北季風影響，各地低溫約17至19度，北部高溫21至24度、中南部26至28度。

林定宜指出，7日又一波東北季風增強，持續至9日，這波冷空氣稍強，北部、東北部低溫15、16度，西半部局部地區因輻射冷卻，低溫約14度左右；高溫部分，大台北約19、20度，整天偏涼，中南部仍有26、27度，要留意日夜溫差；預估10日起東北季風減弱，北部、東北部會逐漸回溫。

降雨部分，林定宜表示，明天白天水氣還不多，但愈晚水氣愈增，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生，桃園以北及東部地區也有局部短暫雨。

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林定宜說，7日東北季風再增強，7、8日桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；9日水氣漸減，雨區縮減為基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地及花東地區則是零星短暫雨。

林定宜提醒，明天清晨彰化至台南有局部霧或低雲，影響能見度；另外，恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島，桃園至雲林沿海空曠地區要留意較強陣風。（編輯：張雅淨）1131204