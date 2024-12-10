星宇航空再添新機 洛杉磯、西雅圖將陸續增班

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）星宇航空股份有限公司持續擴大運能，年底前再引進2架及2025年首季再添1架空中巴士A350-900新機，屆時整體機隊規模達27架，美國洛杉磯及西雅圖航線將陸續增班。

星宇航空今天發布新聞稿說，隨廣體飛機陸續增加，冬季班表趁勢穩健成長，22日起洛杉磯航線將從目前每天1班增加到每週10班；2025年3月起，西雅圖航線從目前每週3班增為每天1班，加上每天1班舊金山航線，屆時每週將有24航班直飛北美西岸3大城。

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至於一直很熱絡的日本市場，隨11月下旬進入東北亞賞楓旺季，星宇航空表示，日本航線載客率維持9成水準，繼台北-福岡、熊本及仙台航線11月起陸續放大機型以空巴A330neo派飛後，台北-札幌航線12月起也以A330neo每天飛航。

星宇航空2日新開航台中-沖繩航線，目前每週4班，預計夏季班表將增加到每週6班，也在籌備規劃2025年第2季開闢台北-神戶及台中-神戶航線，提供旅客前往關西地區新選擇。（編輯：李明宗）1131210