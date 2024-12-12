早安世界》雙城論壇上海訪團來台 陸委會：若中國施壓惡化將要求延後
雙城論壇上海訪團來台 陸委會：若中國施壓惡化將要求延後
陸委會副主委兼發言人梁文傑11日表示，政府願意釋出最大善意，暫且同意台北上海城市論壇（雙城論壇）上海訪團來台，但書是這段期間中共對台威嚇不能再惡化，一旦情況惡化，台北市政府允諾將會配合中央政府決定，隨時延後活動。關於「惡化」定義與判斷，將會考量各式因素，不會用單一指標。（看完整報導）
中國大規模軍事行動 總統及國安團隊全盤掌握
中國軍機艦近日大規模集結包圍第一島鏈，總統府11日表示，這是公然破壞區域安全、穩定現狀，且為國際投入不安變數，呼籲中國當局立即停止一切挑釁行為。總統府發言人李問表示，總統賴清德與國安團隊密切關注，且全盤掌握所有情勢。（看完整報導）
陳彥翔縱火害死8家人二審判無期徒刑 法院：符合自首依法減刑
男子陳彥翔縱火致8家人亡，二審11日審酌他自首哭求警員救火救妻兒，顯露懊悔自責又向警員借槍自盡等，認定為真實自首，並非基於減刑而為，依法減刑，改判無期徒刑，可上訴。陳男妻子的姐姐以及陳男大嫂母親聆判後均說，無法接受判決結果，懇求總統評估不要廢除死刑。檢方表示，將提上訴。（看完整報導）
謝宜容涉貪污圖利廠商得標 新北地院裁定收押禁見
新北地院11日表示，勞發署北分署前分署長謝宜容因涉及圖利罪、意圖影響採購結果或獲取不當利益犯罪重大，有逃亡之虞，裁定收押禁見。另一方面，勞動部勞發署北分署吳姓公務員輕生案重啟調查，勞動部認定謝宜容管理高度不當，包含持續性怒罵、咆哮及責難人員，要求處理超出職位責任範圍以及跑步等，致人員身心俱疲。（看完整報導）
全年總稅收高出預算數 財部估規模上看5100億元
財政部11日公布前11月全國總稅收新台幣3兆5713億元、創同期新高，年增8.6%，且已高出全年預算目標3377億元，主因所得稅、證交稅等主力稅目表現亮眼。財政部估計，今年總稅收將優於預算數4900億至5100億元，規模可望創歷年次高。（看完整報導）
東北季風影響13日前偏濕涼 14日起轉冷西半部低溫12度
氣象署表示，11日晚間起東北季風影響，北部、東半部轉濕涼，持續至13日，桃園以北、宜蘭全天氣溫約攝氏17至19度；14日至16日清晨大陸冷氣團影響，西半部平地普遍低溫約12至14度。16日起至18日冷氣團減弱、各地緩慢回溫，但感受上仍然偏冷，北部高溫約20度、低溫14度；後續可能還有另一波冷空氣南下，但影響時間和強度仍須觀察。（看完整報導）
韓警方搜查尹錫悅辦公室 前防長金龍顯拘留所內企圖輕生
韓聯社11日報導，韓國警方在調查短暫戒嚴事件中，搜查總統尹錫悅辦公室，還搜查國家警察廳、首爾警察廳、國會警察衛隊。另方面，韓國檢方認為前國防部長金龍顯與總統尹錫悅合謀發動內亂，獲法院簽發逮捕令。韓國矯正機關高階官員11日表示，金龍顯曾在首爾東部看守所內企圖輕生，試圖在廁所自盡。（看完整報導）
經典賽資格賽台灣隊35人名單與12強不同 僅陳傑憲繼續打
世界棒球經典賽資格賽將於明年2月開打，11日在中華職棒召開35人名單選訓會議，台灣隊總教練曾豪駒表示，資格賽名單幾乎與12強不同，僅陳傑憲1人重複，他有相當高的意願。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌受訪說，12強國手應該要好好休息，陳傑憲有強烈意願與使命感，若繼續出任隊長，對國家隊有很大幫助。（看完整報導）
大谷翔平堅持二刀流：盼明年復出 希望未來5年能不再受傷
美國職棒大聯盟（MLB）日籍球星大谷翔平右臂去年2度手術，今年球季專注擔任打者。他接受日媒採訪時表達堅持「投打二刀流」的想法，希望明年球季能早日重回投手丘。（看完整報導）
蘇姿丰獲選時代雜誌2024最佳CEO 搭AI熱潮將超微推向新高度
美國「時代雜誌」評選人工智慧晶片大廠超微（AMD）台裔董事長暨執行長蘇姿丰為2024年度最佳執行長，凸顯她作為AI時代代表性人物的成就。時代雜誌說，超微是全球頂尖的中央處理器（CPU）晶片大廠之一，在研發繪圖處理器（GPU）方面同為佼佼者，這在很大程度上要歸功於蘇姿丰的領導。（看完整報導）
開箱老照片》「李表哥」漫畫人物揭幕
1985年12月12日，美國政治漫畫家勞瑞為中華民國創造的人物形象「李表哥」在台北市立美術館舉行揭幕典禮。勞瑞是美國知名的時論漫畫家，他的作品經常發表在時代雜誌（Time）、新聞周刊（Newsweek）等重要刊物。勞瑞藉由政治漫畫針砭時事，具有國際影響力，曾訪問多國領袖。（看完整報導）
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- 早安世界》雙城論壇上海訪團來台 陸委會：若中國施壓惡化將要求延後2024/12/12 07:08
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- 2024/12/10 07:07
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