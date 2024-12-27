環部擬自願產品碳足跡效期2年 業者盼期限再延長

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）環境部研擬自願性產品碳足跡管理辦法，將產品碳足跡有效期限訂為2年，有部會、業者今天反映，認為期限太短，環境部則回應，各制度加嚴下，有效期限5年實須檢討，會再研議。

環境部日前預告「自願性產品碳足跡管理辦法」草案，規範包含碳足跡核定申請、應備文件、審查、查驗、核算、分級、標示、使用、期限、廢止、管理、其他應遵行事項及非屬公告應核定碳足跡產品獎勵辦法，並於今天舉行草案研商會議，邀請相關業者提出意見。

所謂的碳足跡，指的是產品由原料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄處理等生命週期各階段產生碳排放量，經換算為二氧化碳當量總和；台灣推動產品「碳足跡」標示至今已十多年，截至目前有效碳足跡標籤近600件，以日常生活所使用各種產品為主，包括食品、食用油脂、化學材料及其製品、飲料等。

根據原先的「行政院環境保護署推動產品碳足跡管理要點」規定，產品碳足跡的有效期限為5年，環境部這次預告「自願性產品碳足跡管理辦法」草案，將有效期限減為2年，讓交通部、農業部及部分業者擔憂，恐會降低業者意願、無法達成鼓勵企業減碳的目的。

其中，農業部代表在會中表示，碳足跡盤查其實耗費人力、時間及成本，若效期只給2年可能會難達成草案總說明鼓勵企業持續減碳目的；也有業者表示，民生消費品的週期長，且業者都必須負擔許多查證費用，希望有效期限不要只有2年。

對此，環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴於會中表示，台灣碳足跡制度推動已經快要15年，制度確實需要改革及強化，且在各方制度包含國家減碳工作都加嚴的情況下，原本訂定5年期限是不妥的。

黃偉鳴也舉例，計算碳足跡常常會使用到的電，過去5年的碳排係數降了7%，如果有效期限為5年，業者碳足跡標籤標上後都沒有改變，後續新產品出來可能就沒有競爭優勢。

黃偉鳴也類比，現在許多公司都很注重ESG，並且去參加評比，那些評比每一項都要繳費，且不只是報名費還有審查費，「我相信大家不會參加1年就說我永遠都是」，加上查驗聲明書也是有一定期限，所以原本有效期限訂5年確實有檢討空間。

黃偉鳴最後表示，關於各界意見會再拿回去討論，後續再研議如何訂定。

另外，針對草案規定未取得產品碳足跡核定，不得逕行使用或標示，如果「漂綠」或任意標示，依法可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰等，黃偉鳴也透露，近期有業者宣稱的效果超過核定內容，最近應該有業者會接到相關處分。（編輯：陳政偉）1131227