早安世界》京華城、政治獻金案11人遭起訴 北檢求刑柯文哲28年半
柯文哲涉收賄、公益侵占遭訴 北檢求刑合計28年半
台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，26日以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指柯文哲圖予財團百億不法利益，收受千萬賄賂，且侵占數千萬政治獻金。案件相關人員包括李文宗、彭振聲、黃景茂、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、張志澄、李文娟、端木正也被起訴。另外，柯文哲涉財產來源不明罪及政治獻金折扣碼分潤及遭控北士科、魚果市場、台智光等案，北檢另案偵辦中。（看完整報導）
民眾黨：一定等柯文哲回來百分百領導 有辭職信也不接受
北檢起訴民眾黨主席柯文哲，並求處28年6月徒刑，外界關注民眾黨是否推舉代理黨主席。民眾黨28日日下午舉行國際記者會，民眾黨緊急應變小組召集人林富男說明，民眾黨沒有代理黨主席問題，也不會多頭馬車，縱然如媒體所說柯文哲有辭職信，中央委員會也不予接受，「本黨一定等柯文哲回來」，由柯文哲百分百繼續領導民眾黨。（看完整報導）
首波強烈大陸冷氣團27日報到 明顯轉冷探10度以下
中央氣象署表示，今受到首波大陸冷氣團影響，各地都會明顯降溫，最冷的時間點將落在週末，預計低溫下探攝氏11到13度，不排除沿海空曠地區有機會出現10度以下低溫。另外，受到南方水氣影響，加上冷空氣，27日及28日中部以北3000公尺以上高山不排除有降雪機率。（看完整報導）
韓國總統彈劾案12/27開審 憲法法院將決定尹錫悅命運
韓國總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引發韓國政局大動盪。國會本月中通過總統彈劾案後，此案交由憲法法院審理，首場彈劾案庭審將於27日登場。據規定，憲法法院須在180天內、即明年6月中旬之前裁裁定尹錫悅應下台或復職。一旦憲法法院裁決尹錫悅去職，韓國就必須在60天內舉行總統大選。（看完整報導）
南亞海嘯20年 印尼重災區先進預警系統仍遇挑戰
2004年印度洋地震和海嘯災難今天屆滿20週年，當時印尼蘇門答臘西海岸發生規模9.1地震引發巨浪，席捲印尼、斯里蘭卡、印度、泰國等國沿海，造成10多國逾22萬人死亡，是人類史上最嚴重天災之一。印尼亞齊省居民當年失去家園和摯愛，雖然20年後重建，居民展開新生活並更重視防災，但在海嘯預警系統裝置目標覆蓋所有社區上，仍然面對地域和技術挑戰。（看完整報導）
亞塞拜然空難 機身疑現孔洞可能遭防空系統攻擊墜機
亞塞拜然航空一架客機25日在飛往車臣途中偏離航線，並墜毀在哈薩克西部，機上含機組人員在內共67人當中，有38人罹難、29人生還。相關當局已就事故原因展開調查。據傳機身上出現類似炮擊的孔洞，俄媒猜測恐被俄軍防空系統誤判為烏克蘭無人機，而遭到擊落。（看完整報導）
中選會：謝國樑罷免案 基隆選委會有9大缺失
公民團體發起罷免謝國樑，歷經2階段連署並投票後遭否決。中央選舉委員會會議紀錄指出，基隆選委會辦理基隆市長謝國樑罷免案選務過程有9大缺失，包括外流視察公文給媒體；超過半數提議人名冊列偽造，且未寄送查詢單查詢；還有以少數違例情形不受理連署人名冊收件等。（看完整報導）
中捷砍人案洪嫌精神鑑定未符合減刑 一審判10年
洪姓男子5月間在台中捷運車廂內持刀隨機攻擊，造成「長髮哥」許男、呂姓少年受傷，台中地院審理認為，洪男是預謀犯案，且經精神鑑定認為洪男在行為當時並沒有精神障礙或心智缺陷，致行為辨識違法或行為能力欠缺、顯著降低等，不符合減刑規定，判處10年有期徒刑，可上訴。（看完整報導）
人類間質肺炎病毒hMPV症狀像感冒、去年在台流行 預防治療方法一次看
中國近期發生一波人類間質肺炎病毒感染，尤以14歲以下及北方省區較為明顯。其實台灣過去就有相關病例存在，去年也曾有一波流行。胸腔內科醫師蘇一峰指出，成年人感染的致死率低於千分之一。人類間質肺炎病毒傳染途徑及症狀有哪些？誰屬於高危險族群？中央社整理相關資訊帶你了解。（看完整報導）
開箱老照片》李抱忱與你儂我儂
李抱忱出生於中國河北，父親是牧師，他8歲起跟隨美籍教士學習鋼琴，在取得美國歐柏林大學音樂教育碩士、哥倫比亞大學音樂教育博士後，就留在美國任教，一生積極提倡合唱。由李抱忱作詞作曲的「你儂我儂」是一首以捏塑泥偶隱喻兩人情感如膠似蜜的歌，情到深處「我泥中有你，你泥中有我」化為一體，民國65年被電影「妳儂我儂」選為主題曲，由歌星江蕾和劉文正主唱後廣為流行，至今仍為男女對唱經典歌曲之一。（看完整報導）
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- 早安世界》京華城、政治獻金案11人遭起訴 北檢求刑柯文哲28年半2024/12/27 07:16
- 2024/12/26 07:07
- 2024/12/25 07:02
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