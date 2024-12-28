加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》京華城案柯文哲3000萬交保返家 檢提抗告
首頁 / 生活
早安世界
新聞專題
早安世界3/300
首頁 / 生活

早安世界》京華城案柯文哲3000萬交保返家 檢提抗告

2024/12/28 07:32（12/28 08:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨主席柯文哲（前右）27日交保返家，面對大批媒體，一度哽咽。他表示，感謝這麼多人為他加油打氣，讓他撐過難關，人生不可能都順利，感謝上蒼給他這個機會反省自己人生。中央社記者王騰毅攝 113年12月27日
民眾黨主席柯文哲（前右）27日交保返家，面對大批媒體，一度哽咽。他表示，感謝這麼多人為他加油打氣，讓他撐過難關，人生不可能都順利，感謝上蒼給他這個機會反省自己人生。中央社記者王騰毅攝 113年12月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今晨最新

柯文哲3000萬交保返家哽咽感謝支持者 北檢提抗告

台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，北院27日凌晨裁定民眾黨主席柯文哲新台幣3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。柯文哲27日中午交保返家，談話時數度哽咽，除了感謝聲援他的人，也感謝上蒼給他機會反省自己人生。台北地檢署表示，已對柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇4人交保裁定提抗告，彭振聲部分不抗告。（看完整報導

柯文哲涉貪政治獻金 民眾黨財務長證稱錢未入庫

前台北市長柯文哲涉京華城案及政治獻金案遭起訴。民眾黨財務長梁秀菊證述，柯文哲從未拿現金等政治獻金到民眾黨財務部入庫，檢調據此認定柯文哲涉侵占政治獻金，將款項交給綽號「橘子」的秘書許芷瑜的證據之一。北檢偵結京華城案等，通緝滯留海外的許芷瑜。許芷瑜男友證稱，柯文哲與陳佩琪為了家中鉅額現金吵架。此部分，北檢擬朝財產來源不明罪方向偵辦。（看完整報導

台智光案涉貪污圖利370萬 北市議員陳重文遭判刑計9年

國民黨北市議員陳重文涉施壓北市社會局租用台智光網路服務，再設公司承接採購案，貪污圖利自己近309萬元及夥伴61萬元。北院27日判陳重文8年6月徒刑，另6月徒刑得易科罰金。陳重文接受媒體訪問表示，還沒收到判決書，收到後會與律師討論，但一定提上訴，用司法捍衛清白。（看完整報導

113年9所大專註冊率低於6成 真理大學30.49%最低 

教育部27日上午公布113學年度大專全校新生註冊率，9校低於6成（去年度19所），以真理大學（30.49%）最低，台東專科學校則是國立唯一低於6成的學校。針對大專新生註冊率，低於6成的學校較去年大幅減少，學者專家分析，各校縮減、寄存招生名額，以及積極招收境外生是主因，但也提醒註冊率非唯一指標，應參考財務狀況 。（看完整報導

揭弊者保護法三讀 公務員洩揭弊者身分最重關5年、檢舉不法有賞

立法院會27日三讀通過公益揭弊者保護法，保障公部門、國營事業及受政府控制的事業、團體或機構揭弊者的權益。若公務員無故洩漏揭弊者的身分者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。本法自公布後6個月施行。（看完整報導

南韓國家情報院證實 北韓士兵遭烏克蘭軍隊活捉傷重不治

南韓國家情報院27日證實，一名被派去支援俄烏戰爭的北韓士兵遭到烏克蘭部隊俘虜，且已傷重不治。南韓合同參謀本部還說，平壤當局據稱「準備輪調或額外部署更多官兵」，並向俄軍供應「240公釐火箭發射器與170公釐自走砲」。南韓軍方認為北韓試圖透過在俄烏戰爭汲取的戰鬥經驗，將常規戰爭能力現代化。（看完整報導

韓國會通過代理總統韓悳洙彈劾案 副總理崔相穆將接任

韓聯社報導，韓國國會27日以192票贊成表覺通過代理總統韓悳洙的彈劾案，副總理兼企劃財政部長崔相穆將接任代理總統職務。國會議長禹元植表示，彈劾韓悳洙的動議只要簡單多數151票就可以通過。由於韓悳洙拒絕立即任命3名法官以填補憲法法院的空缺，稱這超出他的代理職責，最大在野黨共同民主黨26日因此對他提出彈劾動議。（看完整報導

中國雅魯藏布江建水壩 分析：恐重燃中印邊界爭端

中國政府核准興建雅魯藏布江下游水力發電大壩，引起下游的印度及孟加拉質疑，中國外交部發言人毛寧27日聲稱，工程已歷經數十年深入研究，不會對下游產生不利影響。美國之音報導，這恐將重新點燃中國與印度的邊界爭端，並影響西藏的自然景觀。（看完整報導

專訪／駐歐盟代表李淳：現階段台歐深化實質關係比簽協定重要

展望歐盟新5年屆期的台歐關係，駐歐盟代表李淳在中央社專訪中提出務實方向，主張實質關係的深化重於追求形式上的雙邊協定，並強調此非路線退縮，而是換個方式促使水到渠成。針對2025年國際大勢將隨川普上任進入新局，李淳分析，川普因素強化歐盟對中國的3個基本定調，此將主導未來數十年全球格局，升高歐中在安全、經濟和科技上的緊張關係。（看完整報導

台積電熊本一廠開始量產 製造日本最先進半導體

日本熊本縣知事木村敬27日透露，台積電位在熊本縣菊陽町的第一工廠已開始量產。這座工廠將製造日本國內目前最先進的12至28奈米製程的邏輯半導體，並供貨給索尼集團（Sony）等客戶。第一工廠投資金額約1兆3000億日圓，日本政府決定提供最多4760億日圓的補助。第二工廠預計於2025年1至3月動工。（看完整報導

開箱老照片》台朔一號汽車

2000年12月28日，台塑集團董事長王永慶在台北中泰賓館試乘台塑集團生產上市的「台朔一號」轎車。有「台灣經營之神」之稱的台塑集團創辦人王永慶，很早就看到電動車的趨勢，民國87年10月20日在其女婿李宗昌主導下，斥資新台幣15億元成立台朔汽車公司，民國88年與韓國大宇汽車簽訂製造授權合約，且計劃藉此平台發展電動車系統。（看完整報導

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報FacebookInstagram限時動態YouTube

早安世界
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
早安世界》京華城、政治獻金案11人遭起訴 北檢求刑柯文哲28年半
108
更多編輯台推薦新聞：