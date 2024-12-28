早安世界》京華城案柯文哲3000萬交保返家 檢提抗告

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柯文哲3000萬交保返家哽咽感謝支持者 北檢提抗告

台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，北院27日凌晨裁定民眾黨主席柯文哲新台幣3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。柯文哲27日中午交保返家，談話時數度哽咽，除了感謝聲援他的人，也感謝上蒼給他機會反省自己人生。台北地檢署表示，已對柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇4人交保裁定提抗告，彭振聲部分不抗告。（看完整報導）

柯文哲涉貪政治獻金 民眾黨財務長證稱錢未入庫

前台北市長柯文哲涉京華城案及政治獻金案遭起訴。民眾黨財務長梁秀菊證述，柯文哲從未拿現金等政治獻金到民眾黨財務部入庫，檢調據此認定柯文哲涉侵占政治獻金，將款項交給綽號「橘子」的秘書許芷瑜的證據之一。北檢偵結京華城案等，通緝滯留海外的許芷瑜。許芷瑜男友證稱，柯文哲與陳佩琪為了家中鉅額現金吵架。此部分，北檢擬朝財產來源不明罪方向偵辦。（看完整報導）

台智光案涉貪污圖利370萬 北市議員陳重文遭判刑計9年

國民黨北市議員陳重文涉施壓北市社會局租用台智光網路服務，再設公司承接採購案，貪污圖利自己近309萬元及夥伴61萬元。北院27日判陳重文8年6月徒刑，另6月徒刑得易科罰金。陳重文接受媒體訪問表示，還沒收到判決書，收到後會與律師討論，但一定提上訴，用司法捍衛清白。（看完整報導）

113年9所大專註冊率低於6成 真理大學30.49%最低

教育部27日上午公布113學年度大專全校新生註冊率，9校低於6成（去年度19所），以真理大學（30.49%）最低，台東專科學校則是國立唯一低於6成的學校。針對大專新生註冊率，低於6成的學校較去年大幅減少，學者專家分析，各校縮減、寄存招生名額，以及積極招收境外生是主因，但也提醒註冊率非唯一指標，應參考財務狀況 。（看完整報導）

揭弊者保護法三讀 公務員洩揭弊者身分最重關5年、檢舉不法有賞

立法院會27日三讀通過公益揭弊者保護法，保障公部門、國營事業及受政府控制的事業、團體或機構揭弊者的權益。若公務員無故洩漏揭弊者的身分者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。本法自公布後6個月施行。（看完整報導）

南韓國家情報院證實 北韓士兵遭烏克蘭軍隊活捉傷重不治

南韓國家情報院27日證實，一名被派去支援俄烏戰爭的北韓士兵遭到烏克蘭部隊俘虜，且已傷重不治。南韓合同參謀本部還說，平壤當局據稱「準備輪調或額外部署更多官兵」，並向俄軍供應「240公釐火箭發射器與170公釐自走砲」。南韓軍方認為北韓試圖透過在俄烏戰爭汲取的戰鬥經驗，將常規戰爭能力現代化。（看完整報導）

韓國會通過代理總統韓悳洙彈劾案 副總理崔相穆將接任

韓聯社報導，韓國國會27日以192票贊成表覺通過代理總統韓悳洙的彈劾案，副總理兼企劃財政部長崔相穆將接任代理總統職務。國會議長禹元植表示，彈劾韓悳洙的動議只要簡單多數151票就可以通過。由於韓悳洙拒絕立即任命3名法官以填補憲法法院的空缺，稱這超出他的代理職責，最大在野黨共同民主黨26日因此對他提出彈劾動議。（看完整報導）

中國雅魯藏布江建水壩 分析：恐重燃中印邊界爭端

中國政府核准興建雅魯藏布江下游水力發電大壩，引起下游的印度及孟加拉質疑，中國外交部發言人毛寧27日聲稱，工程已歷經數十年深入研究，不會對下游產生不利影響。美國之音報導，這恐將重新點燃中國與印度的邊界爭端，並影響西藏的自然景觀。（看完整報導）

專訪／駐歐盟代表李淳：現階段台歐深化實質關係比簽協定重要

展望歐盟新5年屆期的台歐關係，駐歐盟代表李淳在中央社專訪中提出務實方向，主張實質關係的深化重於追求形式上的雙邊協定，並強調此非路線退縮，而是換個方式促使水到渠成。針對2025年國際大勢將隨川普上任進入新局，李淳分析，川普因素強化歐盟對中國的3個基本定調，此將主導未來數十年全球格局，升高歐中在安全、經濟和科技上的緊張關係。（看完整報導）

台積電熊本一廠開始量產 製造日本最先進半導體

日本熊本縣知事木村敬27日透露，台積電位在熊本縣菊陽町的第一工廠已開始量產。這座工廠將製造日本國內目前最先進的12至28奈米製程的邏輯半導體，並供貨給索尼集團（Sony）等客戶。第一工廠投資金額約1兆3000億日圓，日本政府決定提供最多4760億日圓的補助。第二工廠預計於2025年1至3月動工。（看完整報導）

開箱老照片》台朔一號汽車

2000年12月28日，台塑集團董事長王永慶在台北中泰賓館試乘台塑集團生產上市的「台朔一號」轎車。有「台灣經營之神」之稱的台塑集團創辦人王永慶，很早就看到電動車的趨勢，民國87年10月20日在其女婿李宗昌主導下，斥資新台幣15億元成立台朔汽車公司，民國88年與韓國大宇汽車簽訂製造授權合約，且計劃藉此平台發展電動車系統。（看完整報導）

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