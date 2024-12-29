台積電帶動熊本旅遊話題 菊池溫泉成新興景點

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（中央社記者余曉涵台北29日電）據統計，今年1到10月赴日本旅遊人次高達504萬，創歷史同期新高。台積電進駐熊本也為當地帶來觀光商機，適逢冬天旅客可造訪新興的日本熊本縣菊池溫泉及山口縣長門湯本溫泉。

為了搶攻台灣旅客赴日旅遊商機，日本熊本縣菊池溫泉以及山口縣長門湯本溫泉今天舉辦記者會，向台灣旅客介紹泡湯景點。

熊本高雄交流促進顧問朱俊彥介紹，位於熊本縣菊池市的菊池溫泉鄰近台積電設廠的菊陽町，因此帶動旅遊話題，雖然開發歷史只有70年，不過2012年被選為日本百選溫泉。

朱俊彥表示，菊池溫泉相傳是70年前當地躍出白龍而發現，因此當地有許多保有昭和時期風情的溫泉旅館，鄰近的菊池公園也是熱門賞櫻景點。

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山口縣長門湯本溫泉擁有600年歷史，2017年開啟地方創生計畫，重建溫泉小鎮音信川河岸及特色店家進駐，近年受到不少文青系旅者喜愛，並在2020年獲得地方創生大賞，2023年入選日本百選溫泉的前30名。

長門湯本溫泉在地方重建之初，設立室外溫泉、飲食和散步、文化體驗等，當地音信川重新整頓，設置跳石、川床和足湯，提供旅客休憩與欣賞自然美景的場所。（編輯：張雅淨）1131229