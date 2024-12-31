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植物診療師法通過 防檢署規劃114年8月首辦國考

2024/12/31 13:53
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（中央社記者楊淑閔台北31日電）「植物診療師法」於今年7月三讀通過，農業部今天表示，規劃明年8月舉辦首次植物診療師國家考試，因採及格制，名額要視考試情況而定，通過考試者須再完成實習。

農業部部長陳駿季曾說出，希望10年培育出3000名植物診療師的願景。農業部動植物防疫檢疫署副署長杜麗華告訴中央社記者，植物診療師國家考試規劃在明年8月舉行，預計簡章4月出爐，計考6個科目，名額目前還不明確，因採及格制，要視考試人數、程度及成績等實況而定。

她也說，通過考試者須在3年內完成100多個學分的實習課程，包含民國115年、116年通過考試者也是如此，之後則會因應同期間推動相關實習課程融入學校課程中，就不用在考後實習。

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近年農業部為推動「植物診療師法」立法，已與大學合作，在產區執行儲備人才的計畫。杜麗華說，目前約有100名，也鼓勵他們跟相關科系、從業人員一起報考，才能在儲備計畫年限到時，順利銜接到職場執行專業，若在114到116年間報考通過，也要完成實習學分，因為實習內容會指定場所、項目，是全方位的。

針對植物診療師未來職場工作內容，杜麗華舉例，樣態上可以自行開業或受僱，農業部也鼓勵農會、農藥行、產銷班、大專業農、農糧署執行相關計畫等，都可找植物診療師參與，方式是全職或採行個案合作，要看實務運作需求而定。（編輯：陳政偉）1131231

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