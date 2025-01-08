強烈大陸冷氣團9日南下 中部以北晚間探11度高山可能降雪

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象署今天表示，明天起強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，10、11日清晨最冷，局部地區防攝氏10度以下低溫；明天深夜起至11日若水氣、溫度能配合，高山不排除有機會降雪。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，今晚至明晨苗栗局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天強烈大陸冷氣團南下，影響至13日清晨，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚冷；預估明天白天北部高溫約14至16度，中南部、花東20至23度，晚間各地氣溫下降，中部以北、宜蘭11至13度，南部花東13至15度。

黃恩鴻表示，這波冷空氣挾水氣，北部地區整天偏冷，中南部地區白天略為回溫，但晚間寒冷；預估冷空氣最強的時間點是在10、11日清晨，局部地區仍要留意10度以下氣溫。

黃恩鴻指出，13日清晨因為水氣少、輻射冷卻強，不排除桃竹苗至台南都仍有局部10度以下低溫；13日白天起氣溫就會開始回升，預估14日白天北部高溫約18至20度；然而目前觀察15日有另一波冷空氣南下，各地又再降溫。

降雨方面，黃恩鴻提到，明天至11日北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；12日水氣開始減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；13日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，13、14日各地大多為晴到多雲。

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黃恩鴻提到，明天至11日高山溫度都有達降雪標準，明天白天還在降溫的過程，深夜起若水氣能配合，北部、東北部2000公尺以上、中部2500公尺以上高山有機會降雪，11日3000公尺以上高山也仍有降雪機率。

黃恩鴻提醒，東北風明顯偏強，今晚桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖易有較強陣風，明天起苗栗至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、馬祖將有9至10級強陣風。（編輯：陳政偉）1140108