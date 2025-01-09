健保總額成長創新高 醫界籲改善新藥給付與留才

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）114年全民健康保險總額預算核定，是歷年成長金額最高的一年。醫界認為有望解決新藥納入健保速度緩慢與醫療人員出走問題，但付費者代表擔憂預算恐用於補充點值，非提升醫療服務。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天接受媒體聯訪時表示，今年健保總額達到新台幣9286.248億元，成長率為5.5%，是回應所有人的期待，包含病友盼望昂貴新藥加快納入健保給付，以及醫界持續倡議醫療支出是投資不是成本的迴響與共鳴。

洪子仁說，近年醫療待遇不佳，醫事人員出走，新藥納入健保速度放緩，民眾就醫自費比例增加，如今台灣已是自費就醫占比第3高的國家，這些現象與過去健保總額成長率不足有關。114年健保總額成長率核定5.5%，再加上政府編列公務預算支應，整體實質成長率有望達7%以上。

洪子仁表示，全台灣所有醫療機構去年起陸續為醫療人員調整7至10%薪資，醫院關床狀況明顯改善，健保總額成長金額創新高，有望扭轉新藥納入健保速度慢與醫療人員出走問題，希望台灣經常性醫藥衛生支出持續以此比例成長，相信很快就能趕上韓國的國內生產毛額（GDP）占比達8%。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠指出，早期健保總額核定版本會趨近於兩案中間值成長率，但今年成長率為5.5%的健保總額9286.248億元，不僅超過總額協商討論過的付費者代表方案總額9207.5億元，更高於醫界代表方案9257.3億元，「總額協商蕩然無存。」

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林雅惠以114年健保總額協商最具爭議提案為例，健保署在支付標準調整提案要求33億元預算，未提出任何效益評估，甚至沒有具體用途跟規劃，付費者代表協商同意25億元預算，不料如今114年健保總額核定結果，這筆提案預算直接加碼到41億元，等同於全民空白授權。

林雅惠表示，政府作為全民健康保險的保險人，總額成長率核定到天花板，不僅合理性存疑，健保署是否善盡管理責任，發揮保險經紀人專業也備受考驗，甚至今年必須落實健保點值1點0.95元，擔心相關預算恐怕會直接用在補充點值，而未用於提升醫療服務或友善醫療職場。（編輯：陳政偉）1140109