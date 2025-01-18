吳德榮：冷空氣逐日減弱 27日小年夜可能有寒流
2025/1/18 11:33（1/18 11:43 更新）
（中央社記者汪淑芬台北18日電）中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天預測，冷空氣將逐日減弱，26日一波冷空氣南下，27日小年夜可能有寒流的機率。
吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天大陸冷氣團逐漸減弱，鬆散的中層雲由南方移入，雲量稍增，台灣各地為多雲時晴，高山有偶飄零星小雨或小雪的機率；白天氣溫逐日緩升，早晚明顯偏低。
他表示，最新歐洲模擬，20、21日台灣各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率；沒有新的強冷空氣南下，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、早晚偏涼、日夜溫差大。
吳德榮指出，22、23日南方雲系北移，各地雲量增多，偶有局部短暫雨的機率，白天舒適、早晚涼；24、25日東北風略增強，迎風面偶有局部短暫雨。
依據最新歐洲模擬預測，吳德榮預測，下一波「強冷空氣」於26日南下，27日小年夜達「寒流」的強度；不過，最新美國模擬則早了1天，強度大幅調弱為大陸冷氣團。
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吳德榮指出，末期的模擬，不確性很大，各國模式將持續調整，需繼續觀察。
依據中央氣象署未來10天天氣預報，今天起到24日天氣多半晴朗，早晚偏涼；25至27日受冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，中南部日夜溫差大，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，後期冷空氣強度的預報不確定性較大。（編輯：戴光育）1140118
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