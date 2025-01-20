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綠色和平指氣候通膨家庭開銷增 籲加速減碳對抗

2025/1/20 20:16（1/20 20:26 更新）
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氣候變遷對策委員會即將召開，綠色和平20日舉行「氣候通膨影響家庭支出」記者會指出，名為氣候通膨的小偷正從生活各面向掏空每個家庭的戶頭，呼籲總統賴清德加速減碳對抗氣候變遷。（綠色和平提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年1月20日
氣候變遷對策委員會即將召開，綠色和平20日舉行「氣候通膨影響家庭支出」記者會指出，名為氣候通膨的小偷正從生活各面向掏空每個家庭的戶頭，呼籲總統賴清德加速減碳對抗氣候變遷。（綠色和平提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年1月20日
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（中央社記者楊淑閔台北20日電）氣候變遷對策委員會將於23日召開，綠色和平今天指出，氣候通膨讓家庭3年來在吃、住開銷增逾新台幣8000元，呼籲總統賴清德加速減碳對抗氣候變遷，以利控制氣候通膨。

針對綠色和平的訴求，環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴接受中央社記者電話訪問時說，這與政府在努力的方向一致。

綠色和平今天召開「氣候通膨影響家庭支出」記者會，綠色和平氣候與能源專案主任方君維指出，名為氣候通膨的小偷正從生活各面向掏空每個家庭的戶頭，光是在食與住，過去3年來總共讓家庭支出增加超過8000元，其中7500元是花在漲價的蔬果上。

方君維說明，綠色和平對氣候通膨的定義，是指極端氣候事件導致農作物減產、收入減少、供應鏈中斷等因素擾亂供需平衡，增加生活成本。

住的方面，綠色和平表示，過去3年全台冷氣使用時數增加269小時，家庭電費支出增約994元，以及2024年國家氣候變遷科學報告指出，暖化持續，台灣夏天恐將長達7個月，電費支出更大。

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針對家庭吃、住開銷的增加，方君維說，蔬果類是根據主計總處CPI對支出的變動，觀察受氣候因素影響的月份，將增加的開銷加總起來，得到3年來家庭支出在購買蔬果上增加的金額。

方君維說，電價則是根據經濟部有關氣溫超過攝氏28度時的「冷氣時」小時數，發現3年增加269小時，再根據電價計算得出。（編輯：張雅淨）1140120

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#綠色和平
#環境部氣候變遷署
綠色和平
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