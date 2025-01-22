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高雄2個月大女嬰確診百日咳 匡列39人

2025/1/22 16:55（1/22 17:19 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄市今天新增1例百日咳確定病例，個案是2個多月大女嬰，此為今年全國首例百日咳病例。高雄市衛生局匡列39名高暴露風險接觸者，已完成預防性投藥，健康監測至2月11日。

衛生局今天表示，女嬰2日開始出現咳嗽有痰症狀，陸續於診所就醫，因持續咳嗽2週且伴有吸入性哮聲。家屬帶往醫院住院及採檢通報，於21日檢出百日咳陽性確診。

衛生局疫調發現，個案家人共7人，平時主要照顧者為媽媽及外婆，外婆於1個月前即有咳嗽症狀，已安排至醫院住院及採檢通報，其餘家人無疑似症狀。衛生局匡列39名高暴露風險接觸者，包含7名家人及32名醫護人員，已針對7名家人安排採檢，接觸者均已完成預防性投藥並健康監測至2月11日。

衛生局表示，百日咳為呼吸道傳染病，潛伏期一般為5至10天，最長可達21天，主要透過飛沫傳染，初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，而傳染給家人或其他接觸者，有疑似症狀，包括陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應及時就醫與診斷。

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衛生局強調，接種疫苗為預防百日咳最有效方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗。提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時完成接種。

衛生局呼籲，家長外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並按醫師指示完成治療，以免造成傳染。（編輯：謝雅竹）1140122

#百日咳
#高雄
#女嬰

百日咳小百科

百日咳是由百日咳桿菌所引起的疾病。沒有流行季節，一年四季都可能發生。營養狀況不良病患與併有許多腸道及呼吸道感染的病患及6個月以下嬰幼兒是併發症與死亡的高危險群。

好發族群
百日咳常發生於5歲以下兒童，其他年齡層亦可能發生，但症狀較輕微或不明顯。

傳染途徑
主要是由飛沫傳染。

常見症狀
初期症狀不明顯，只有鼻炎、打噴嚏、輕微發燒、輕微咳嗽等類似感冒的症狀。之後變成陣發性咳嗽，且持續1-2個月或更長。

預防方法
幼兒出生時接種的五合一疫苗即可預防百日咳。

治療方法
發病早期即給予抗生素，可減輕症狀，進入陣發期，無法減輕症狀但可有效縮短可傳染期，應依醫囑確實服藥至療程屆滿為止。

資料來源：疾管署

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