大樂透頭獎4.32億元一人獨得 獎落台中烏日

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（中央社台北24日電）大樂透第114007期今晚開獎。中獎號碼為06、30、36、22、37、23，特別號13；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣4.32億元由一人獨得，在台中烏日開出。

24日大樂透頭獎4.32億元在台中市烏日區烏日里新興路608號1樓旺伯彩券行開出，由一人獨得，為第5屆大樂透截至目前最高單注頭獎獎金。

24日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出25組，總中獎注數為28注，其中23組為單注中獎，1組為2注均分，1組為3注均分。本期小紅包開出42組，總中獎注數為51注，其中33組為單注中獎，9組為2注均分。

截至本期為止，累積開出大紅包組數為25組，剩餘455組；累積開出小紅包組數42組，剩餘758組，次期（25日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

大樂透貳獎槓龜。

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本期春節大紅包：13、29、26、43、12、14、33、45、28，春節小紅包：16。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1140124