春遊潮鐵 搭遊園小火車賞公共藝術

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（中央社台北30日電）國營台灣鐵路股份有限公司今天表示，潮州鐵道園區春節連假期間正常營業，除提供遊園小火車讓參觀民眾搭乘，也可觀賞「移動的軌跡—潮州鐵道園區公共藝術」。

為推動台鐵、屏東縣鐵道觀光與開創地方經濟發展及擴展台鐵多角化經營模式，台鐵1月於潮鐵啟用「移動的軌跡—潮州鐵道園區公共藝術」，透過深富美感及想法藝術創作，打造潮鐵為更自然和諧空間。

台鐵說，相關公共藝術由10名藝術家精心規劃，計有永續台鐵、卷卷凳與穿梭隧道等作品，從「時光與旅程」主題出發，延伸並呈現與文化及環境相關元素，象徵列車穿梭各地經歷的多彩景象，串聯人生不同階段情感與經歷。

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園區總面積達8公頃的潮鐵結合車輛維修、展示、鐵道觀光和生態環境，戶外為動物友善場域並結合多元生態，2022年12月開幕，截至2024年底破85萬人次入園。

天氣晴朗時，在潮鐵可遠眺北大武山景，近觀則有車輛排列在山前美景，使潮鐵成為台鐵及屏東新興觀光景點。（編輯：李明宗）1140130