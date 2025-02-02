加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台北南港某餐廳疑食物中毒 衛生局：通報增至32人

2025/2/2 18:08（2/2 18:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市南港某餐廳疑似食品中毒案，根據台北市衛生局今天下午5時最新統計資料顯示，通報案例已累計至32人，又以攝食日期為1月30日的20人身體不適為最多。

台北市衛生局自1月30日晚間陸續接獲醫院通報，南港區某餐廳1月28日供應晚餐疑似食品中毒，已責令業者自1月31日午餐起停業，需提出相關改善措施，並責令於2月3日前改正，期屆若未改善，將處新台幣6萬到2億元罰鍰。

疑似食物中毒案例通報不斷增加，衛生局今天公布最新統計數字，截至下午5時止，共計累計通報身體不適民眾有32人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

攝食日期分別為，1月28日有11人，1月29日為1人，1月30日達20人。

衛生局於1月31日依食品良好衛生規範準則稽查，發現餐廳廚房地板油膩、砧板放置地上，及排風扇、排水口、餐車及冰箱內外不潔等缺失，已責令限期改正，現場並採檢工作人員檢體2件及環境檢體4件，進行後續原因判定。（編輯：蕭博文）1140202

台北市政府衛生局指出，南港某餐廳疑似食品中毒案，統計至2日下午5時止，通報案例已累計至32人。圖為衛生局人員日前稽查發現其餐車不潔等缺失，已責令限期改正。（台北市衛生局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月2日
台北市政府衛生局指出，南港某餐廳疑似食品中毒案，統計至2日下午5時止，通報案例已累計至32人。圖為衛生局人員日前稽查發現其餐車不潔等缺失，已責令限期改正。（台北市衛生局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月2日
延伸閱讀
寶林茶室6死案食材採樣下架慢半拍 監院糾正北市府寶林茶室中毒案5人遭起訴 北檢：粿條未冰存受邦克列酸污染林酒店疑14人食物中毒 中市：命業者限期改善年菜復熱要達70度 掌握3原則防食物中毒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：