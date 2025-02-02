台北南港某餐廳疑食物中毒 衛生局：通報增至32人

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市南港某餐廳疑似食品中毒案，根據台北市衛生局今天下午5時最新統計資料顯示，通報案例已累計至32人，又以攝食日期為1月30日的20人身體不適為最多。

台北市衛生局自1月30日晚間陸續接獲醫院通報，南港區某餐廳1月28日供應晚餐疑似食品中毒，已責令業者自1月31日午餐起停業，需提出相關改善措施，並責令於2月3日前改正，期屆若未改善，將處新台幣6萬到2億元罰鍰。

疑似食物中毒案例通報不斷增加，衛生局今天公布最新統計數字，截至下午5時止，共計累計通報身體不適民眾有32人。

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攝食日期分別為，1月28日有11人，1月29日為1人，1月30日達20人。

衛生局於1月31日依食品良好衛生規範準則稽查，發現餐廳廚房地板油膩、砧板放置地上，及排風扇、排水口、餐車及冰箱內外不潔等缺失，已責令限期改正，現場並採檢工作人員檢體2件及環境檢體4件，進行後續原因判定。（編輯：蕭博文）1140202