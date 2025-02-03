大樂透頭獎槓龜 下期獎金保證1億元
2025/2/3 22:12
（中央社台北3日電）大樂透第114017期今晚開獎。中獎號碼為29、39、20、07、32、33，特別號47；派彩結果，頭獎槓龜，下期（4日）預估銷售新台幣1.9至2.1億元，頭獎金額保證1億元。
貳獎槓龜。
3日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出18組，總中獎注數為20注，其中16組為單注中獎，2組為2注均分；本期小紅包開出22組，總中獎注數為25注，其中20組為單注中獎，1組為2注均分，1組為3注均分。
截至本期為止，累積開出大紅包組數為251組，剩餘229組，累積開出小紅包組數為395組，剩餘405組，次期（4日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
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春節大紅包：17、20、32、10、49、43、16、15、48；春節小紅包：35。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1140203
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