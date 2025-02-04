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大專生公部門見習計畫名額增 提供750人次職缺

2025/2/4 10:47（2/4 11:16 更新）
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暨南國際大學歷史系學生楊矞菁（右）參與113年大專生公部門見習計畫，到科學工藝博物館見習，並參與實境解謎遊戲開發規劃與現場服務等。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月4日
暨南國際大學歷史系學生楊矞菁（右）參與113年大專生公部門見習計畫，到科學工藝博物館見習，並參與實境解謎遊戲開發規劃與現場服務等。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真 114年2月4日
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（中央社記者許秩維台北4日電）為幫助大專在學青年探索職涯，教育部青年署推動大專生公部門見習計畫，今年將提供750人次的見習機會，比往年增加約100人次，4至5月的見習職缺即日起開放報名。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部青年發展署每年辦理「大專生公部門見習計畫」，媒合大專在學青年至中央機關進行職場體驗，加值職場經驗值，以利未來順利進入職場，也期待青年順利就業後，再返還服務社會、回饋社會。

114年大專生公部門見習計畫提供750人次的見習機會，比往年增加約100人次，第1梯次（4至5月）見習職缺正開放報名中，包括總統府、外交部、文化部、法務部、交通部及教育部等府院部會及所屬機關，即日起可至RICH職場體驗網（https://rich.yda.gov.tw）報名。

參與113年大專生公部門見習計畫的暨南國際大學歷史系學生楊矞菁，憑藉對博物館與展覽規劃的熱情，到科學工藝博物館見習，希望藉此增進實務能力，深入了解科工館內部運作與展覽工作，並於全國見習歷程心得競賽中獲得第1名。

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在2個月見習期間，楊矞菁參與多項展覽策劃與教育推廣活動，其中全程參與「茵達斯崔的六封信」實境解謎遊戲，從內容發想、繪製、遊戲與報名系統建置、實體的製作與包裝，到提供觀眾參與體驗，獲得眾多好評與館方認可；她還同時負責展廳宣傳短影音拍攝及製作與圖像編排設計，多元的見習內容，也幫助她提升專業技能。

楊矞菁分享，對原本期望於博物館或策展公司就職的她來說，這次見習經驗非常難得，不只認識科工館的業務，也了解舉辦展覽時不同單位扮演的角色與工作內容，通過見習也對未來職涯有新的想法，並嘗試圖像設計與教案開發的接案，期望未來能將興趣與所學專業結合。（編輯：陳政偉）1140204

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