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大樂透頭獎連3槓 下期獎金上看1.6億元

2025/2/5 22:06
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（中央社台北5日電）大樂透第114019期今晚開獎。中獎號碼為13、33、03、32、41、06，特別號44；派彩結果，頭獎槓龜，連3槓，下期（6日）預估銷售新台幣1.6至1.8億元，頭獎金額上看1.6億元。

貳獎1注中獎，獎金316萬4939元。

5日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出18組，總中獎注數為19注，其中17組為單注中獎，1組為2注均分；本期小紅包開出34組，總中獎注數為40注，其中28組為單注中獎，6組為2注均分。

截至本期為止，累積開出大紅包組數為303組，剩餘177組，累積開出小紅包組數為463組，剩餘337組，次期（6日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

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春節大紅包：28、09、48、15、18、41、12、14、23；春節小紅包：03。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1140205

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