寒流中午後南下 中部以北入夜後低溫探8度

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（中央社台北7日電）中央氣象署表示，今天降雨主要分布在迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨；下午開始寒流南下，各地氣溫將一路明顯下降，預測入夜後中部以北及宜蘭地區低溫將下降到攝氏8至10度。

氣象署說明，今天降雨主要分布在迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區及馬祖有零星短暫雨，清晨至上午竹苗地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

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氣溫方面，預測上半天中部以北及宜、花地區高溫約16至20度，東南部及南部則較為溫暖約22至24度，應注意下午開始寒流南下，各地氣溫將一路明顯下降，越晚越冷，預測入夜後中部以北及宜蘭地區低溫將下降到8至10度，南部及花、東11至13度，做好保暖的措施；至於離島氣溫澎湖全天13至16度，金門9至17度，馬祖7至13度。

今晨新竹至嘉義沿海空曠地區、基隆北海岸及澎湖有較強陣風；上午起桃園至台南沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，新竹至雲林地區、東半部沿海空曠地區、基隆北海岸及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，沿海活動特別注意安全。（編輯：陳政偉）1140207