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大樂透頭獎連10槓 下期獎金上看4.7億元

2025/2/12 22:18
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（中央社台北12日電）大樂透第114026期今晚開獎。中獎號碼為37、31、47、12、49、30，特別號38；派彩結果，頭獎槓龜，連10槓，下期（14日）預估銷售新台幣1.9至2.1億元，頭獎金額上看4.7億元，為第5屆以來該遊戲最高頭獎獎金。

貳獎2注中獎，各得獎金418萬7069元。

12日為大樂透春節加碼活動的最後一期，大紅包獎項共開出29組，總中獎注數為36注，均分大紅包剩餘總獎金6700萬元，其中24組為1注獨得，每注獎金231萬344元，有4組由2注均分，每注各得115萬5172元，另有1組由4注均分，每注各得57萬7586元，

本期小紅包開出42組，總中獎注數共51注，均分小紅包剩餘總獎金1710萬元，其中34組為1注獨得，每注獎金40萬7142元，有7組由2注均分，每注各得20萬3571元，另有1組由3注均分，每注各分得13萬5714元，

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春節大紅包：19、18、11、49、36、45、04、46、27；春節小紅包：22。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1140212

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