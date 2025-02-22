早安世界》台鐵漲價案自強號台北新左營單程975元 平均漲26.8%
台鐵漲價案自強號台北新左營單程975元 平均漲26.8%最快2月底送政院
交通部21日通過台鐵票價調整案，客運平均調幅26.8%，貨運每延噸公里費率從新台幣1.17元調升至2.54元。台鐵提供試算票價，自強號台北新左營單程975元、台北花蓮單程583元、台北台中單程501元等等。審議委員會下週將報交通部，最快2月底前送行政院核定。（看完整報導）
經典賽資格賽台灣首戰5比12不敵西班牙 沙子宸今先發對南非全力搶勝
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日在台北大巨蛋點燃戰火，台灣隊投手群無法壓制西班牙打線，9任投手共被敲出15支安打，攻擊僅靠張育成開轟、吳念庭敲安得分，終場台灣隊以3比12吞敗。台灣隊22日將派出旅美21歲投手沙子宸先發對南非隊全力搶勝，沙子宸盼將休賽季改變的東西展現，要把球迷的喊聲化為助力。（看完整報導）
增購公費流感疫苗首日接種逾4萬 剩不到6萬劑
疾管署公布，增購的10萬劑公費流感疫苗開打首日接種4萬餘劑，剩餘不到6萬劑。當前施打重點針對高風險等11類群體，公費流感疫苗施打對象以外民眾，各大醫療機構有自費流感疫苗供選擇。流感疫情預估3月中旬或下旬後脫離流行期，疾管署呼籲符合資格的民眾儘速接種疫苗。（看完整報導）
冷氣團22日晚間南下 北部有雨低溫探14度
中央氣象署表示22日晚間大陸冷氣團南下，大台北地區、東半部可能下雨，低溫下探攝氏14度。冷氣團影響最冷時間點落在24、25日清晨，低溫下探13度到14度，白天溫度北部落在14度到16度，25日冷氣團減弱，溫度回升到20度以上。（看完整報導）
後備軍人因宗教拒教召挨罰 人權會籲研擬替代方案
國家人權委員會指出一名陳情人退伍後受洗，未依教育召集令報到遭判刑確定，考量國際人權標準，認為政府應提供良心拒服兵役者非軍事性的替代方案，以符合信仰自由保障標準；政府提供後備軍人替代選擇方案時，也應建立審查、認證機制，兼顧國家安全需求及宗教信仰需求真實性、制度公平性。（看完整報導）
路透：美拒起草聯合國挺烏克蘭決議 也反對G7聲明譴責俄羅斯
路透社報導有外交人士指出，美國拒絕共同起草力挺烏克蘭領土完整、要求俄羅斯撤軍的聯合國決議案。擁有193個會員國的聯合國大會預定24日投票。決議不具約束力，但具政治影響力。G7計劃在24日舉行電話會議，美國反對「俄羅斯侵略」的措辭。（看完整報導）
香港民主黨成立逾30年 考量政治環境因素擬解散
創黨逾30年的香港民主黨擬解散，黨主席羅健熙表示，在香港爭取民主很困難，過去數年不少民主組織解散，民主黨雖不欠缺營運資金，但審視現今政治環境後才有此決定。決議仍需由黨員召開會員大會表決，民主黨現在有400名會員，屆時如有75%出席者贊成，民主黨便會解散。（看完整報導）
日本222「貓節」將至 學者估貓經濟效益逾6000億元
一般社團法人寵物食物協會去年12月公布「2024年全國狗貓飼養實態調查」，指出貓隻飼養數2023年首度超過900萬隻，2024年新增約35萬9000隻。因日本人將數字222發音成nyan nyan nyan，似貓「喵、喵、喵」聲，於是將2月22日訂為「貓節」。關西大學教授估算，2025年貓經濟效益近3兆日圓（約新台幣6600億元）。（看完整報導）
專題／馬格納斯利疾走 3D全解為什麼變化球很會跑
世界棒球經典賽資格賽開打，台灣投手的變化球備受矚目。根據大聯盟2024年例行賽數據，投手最常使用的變化球占比依序是伸卡球、滑球、變速球、卡特球、曲球等。淡江大學物理系教授解釋棒球會被看不見的重力、空氣阻力、馬格納斯力影響。球的旋轉產生馬格納斯力，轉速越高，馬格納斯力越強，上飄尾勁越強。（看完整報導）
文化部長李遠：台劇台漫潮流中不斷奮進 想贏永遠別說不可能
文化部長李遠接受中央社專訪表示，上任最擔心世界潮流如網路、AI等，改變消費習慣，包括對文化的認識與接觸，要更努力做好台灣文化產業；日韓漫畫攻台，必須針對台灣讀者看台漫比例僅百分之3的情況想辦法；台劇水準明顯提升，「相較韓劇，台劇影集有更多文化底蘊、非常獨特，更要繼續支持」。（看完整報導）
開箱老照片》中視甄選「假許不了」
中視電視劇「降龍羅漢」甄選「假許不了」，獲選者將與許不了在劇中飾演真假濟公。活動吸引上百位報名者，最後篩選10位優秀者，來自北中南各地，職業有水電工、水果商、廚師、演員等，共通點都是許不了的影迷。（看完整報導）
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- 早安世界》台鐵漲價案自強號台北新左營單程975元 平均漲26.8%2025/02/22 07:10
- 2025/02/21 07:25
- 2025/02/20 07:22
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