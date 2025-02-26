早安世界》台灣晉級2026經典賽 火球男輪流飆速擊退西班牙
台灣晉級2026經典賽 4火球男輪流飆速6比3擊退西班牙
世界棒球經典賽資格賽25日最終殊死戰，台灣隊與西班牙隊爭取分組最後一張晉級門票，台北大巨蛋湧入3萬5768名觀眾進場加油。台灣隊火球男莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳輪番登板，加上打線串聯、觸擊戰術奏效，終場以6比3擊退西班牙，順利打進明年的世界棒球經典賽。總教練曾豪駒賽後表示，感謝選手為自己和台灣棒球而拚，過程中老天有給考驗，希望累積人才庫經典賽拚出好成績。台灣隊長陳傑憲則忍不住掉淚說這次壓力比12強還要大，很感動年輕人在這麼不被看好、高壓情況下挺身而出，為台灣拿下這麼重要的門票。（看完整報導）
中資背景權宜輪涉拖斷台澎3號海纜 海巡攔查押返港偵辦
近期海纜斷裂事故頻傳，數位發展部25日接獲中華電信通報，台澎3號海纜發生全斷障礙，請求海巡署協助調查，涉嫌拖斷海纜的多哥籍宏泰貨輪已押返台南安平港，依國安層級處理原則報台南地檢署偵辦。數位發展部為疏解台澎3號斷纜可能影響，請中華電信緊急調度訊務至其他海纜，確保台灣與澎湖、金門之間通訊不受影響，並請中華電信協調海纜船加速修復。海巡署指出，這次斷纜原因是否屬人為故意破壞尚待釐清，「宏泰」貨輪經查有中資背景，船上8名船員均為中籍，不排除為中國灰色地帶侵擾行動。（看完整報導）
網購國外藍牙耳機750元審查費惹議 NCC決定停徵
民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，NCC今年2月起新增每案審查費新台幣750元，引發不滿後宣布暫緩收費。行政院長卓榮泰25日在立院答詢時表示，NCC已決定停徵。NCC代理主委陳崇樹說明，這個案子依相關規定函報財政部取得停徵同意，財政部尊重NCC決議，所以目前就是不再收取費用。（看完整報導）
民眾黨吳春城壯世代爭議請辭立委 東吳教授劉書彬遞補
民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，遭質疑未利益迴避，他25日在立法院會質詢時公開表示將辭去立委職務。民眾黨主席黃國昌表示，吳春城一週前表達辭意，他雖加以慰留，但吳春城認為「美好一仗已打過」且完成任務。按照民眾黨不分區名單排序，將由東吳大學政治系教授劉書彬遞補。民進黨發言人吳崢表示，吳春城辭職但壯促法依然存在，也持續對各部會產生強制力，這部不公不義之法令是否廢除，是全民該關心的重點。（看完整報導）
卓榮泰施政報告訴求團結 脫稿質疑在野大刪預算
行政院長卓榮泰25日赴立法院施政報告並備質詢，口頭報告時脫稿質疑在野黨大幅刪減預算，六都、地方政府預算都在增加，國家經濟成長也在增加，為什麼中央政府預算卻必須比去年少，「哪一項不重要，哪一項可以不要做？」卓榮泰報告完後，民進黨立委起身鼓掌，身兼民眾黨主席的民眾黨團總召黃國昌坐在椅子上，國民黨立委座位空無一人。立法院長韓國瑜則再次呼籲各黨團所有總質詢時間務必推派輪值委員進駐議場，不要讓畫面空蕩蕩。（看完整報導）
韓國高速公路工地橋樑坍塌 4死含2中國公民
韓國首爾世宗高速公路1座施工橋樑當地時間25日上午9時49分左右發生坍塌事故，橋墩上4到5片面板突然脫落墜下，活埋當時正在橋墩下工作的10名工人，意外導致包括2中國公民和2韓國公民4人喪生，6傷者中5人狀況危急。韓國代理總統崔相穆辦公室表示，已下令動員所有可用人員和資源投入救援並確保安全措施，避免造成更多損失。（看完整報導）
中國發現新冠狀病毒WHO稱大流行機會不高 疾管署：審慎評估
中國研究人員近日新發現1種冠狀病毒，與COVID-19病毒利用相同的細胞表面蛋白進入人體細胞，引發是否會與COVID-19一樣造成大流行的憂慮。衛福部疾管署發言人曾淑慧25日在例行疫報說明，這項發現目前僅於實驗室內研究，會不會真的造成大流行或人畜共通疾病，還需更多研究。世衛組織相關專家目前認為造成大流行機會不大，疾管署會持續審慎評估、注意相關研究進展。中研院BioTReC新興傳染病專題研究中心執行長施信如指出，此研究缺乏活體動物試驗數據，且病毒感染能力不代表會有效人傳人。（看完整報導）
八仙塵爆家屬訴請國賠 高院改判觀光署、新北市怠職須賠2100萬元
2015年6月27日八仙樂園「彩色派對」發生粉塵爆炸多人罹難，其中16位罹難者的父母訴請交通部觀光署、新北市政府、消防署負起國賠責任，一二審均敗訴。高院更一審25日認定，觀光署及新北巿府怠於職務與塵爆發生有因果關係，應賠7名家屬共2100萬元。消防署應難預見戶外粉塵活動會產生如此嚴重傷亡，難認有怠於執行職務行為。觀光署、新北市府均表示，待收到判決書後，再與律師研議後續事宜。（看完整報導）
未滿2歲女嬰流感併發腦炎逝 增購公費疫苗剩2萬多劑
疾管署25日表示，16至22日類流感門急診就診約13.7萬人次，疫情呈下降趨勢；18至24日新增83例重症病例、23例死亡，其中中部未滿2歲女嬰併發急性壞死性腦炎亡。20日開放接種的增購流感疫苗近日每天接種近萬劑，到24日止剩下2萬多劑，很多縣市衛生局的疫苗已被預約完畢，呼籲高風險民眾盡速接種。（看完整報導）
心臟名醫朱樹勳辭世享壽87歲 享譽器官移植領域
亞東醫院副董事長、心臟外科名醫朱樹勳25日辭世享壽87歲，他曾完成逾6000例心臟手術，被稱為台灣醫界傳奇，創下包括第一例冠狀動脈繞道手術、主動脈內幫浦救人、同位心臟手術、異位心臟手術等多個「第一」，2020年獲得「第30屆醫療奉獻獎」。亞東院方指出，朱樹勳一生致力醫學領域發展，永不放棄的精神影響無數後輩。（看完整報導）
開箱老照片》賽神豬
「賽豬公」是台灣民間流傳已久的祭祀習慣，以前的人認為把豬公養得又肥又大來敬神，就可保佑全家平安健康。因為比賽競爭激烈，飼主們在賽前需精心照顧神豬，包括洗澡、翻身、按摩，為怕豬隻天氣炎熱胃口不好，還提供電風扇、冷氣，以及多樣的營養食品如雞蛋和水果等，把神豬呵護得無微不至，大年初六三峽祖師廟名列前茅的豬公重量常達上千台斤。（看完整報導）
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- 早安世界》台灣晉級2026經典賽 火球男輪流飆速擊退西班牙2025/02/26 07:21
- 2025/02/25 07:23
- 2025/02/24 07:24
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