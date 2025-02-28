國道湧現大量旅遊車潮 多處壅塞時速低於40公里

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（中央社記者余曉涵台北28日電）今天是228連假首日，國道湧現大量旅遊車潮，截至中午12時，包含國1南向桃園至中壢轉接道等多處路段時速不到40公里，高公局呼籲用路人多利用大眾運輸或省縣道。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，截至上午11時，國道全線交通量為40百萬車公里，預估今天交通量為117百萬車公里。

高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園到中壢轉接道、楊梅休息站到新竹系統、王田到彰化，北向鼎金系統到岡山、大雅系統到台中系統、圓山到汐止；國1高架南向中壢轉接道到楊梅端；國2東向大湳到鶯歌系統；國3南向樹林到高原、烏日到霧峰、草屯到中興，北向新化系統到官田系統、安坑到木柵；國3甲東向台北端到木柵；國10東向仁武到燕巢系統；國5南向南港系統到石碇，其餘國道路段大致正常。

高公局指出，這次連假適逢春季賞花時節且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預計今天下午重點壅塞路段為國1高架南向機場系統到楊梅端；國1南向楊梅到頭份、彰化系統到埔鹽系統，北向圓山到大華系統；國3南向中和到關西、快官到霧峰、草屯到名間；國5南向南港系統到頭城；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局呼籲，民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議國5南向用路人於下午5時後出發。

高公局指出，用路人可利用高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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省道方面，交通部公路局表示，今天返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，例如北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線臺中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。

主要省道幹道，包含台9線南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段及觀光景點聯外道路，包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段。（編輯：陳政偉）1140228