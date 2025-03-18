美食提升國際能見度 桃機13家最好評餐飲品牌公布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）機場公司今天舉行「桃機好FOOD有 五星美食探險去」美食嘉年華頒獎典禮，公布Google Maps 獲得旅客好評的「機場首FOOD」13間餐飲品牌，以美食提升桃機的國際能見度。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，機場公司今天舉行2024「桃機好FOOD有 五星美食探險去」美食嘉年華頒獎典禮，揭曉Google Maps旅客評比活動獲得「機場首FOOD」的13間餐飲品牌，另外也頒發「英雄獎」給34家餐廳，肯定熱心參與活動，並為旅客提供優質餐飲服務。

機場公司指出，這場活動從2024年底至2025年2月14日期間舉辦，共吸引69間機場餐廳參與，活動期間旅客反應熱烈，在Google Maps平台累積超過3萬則評論，其中多家餐廳單店評論數更突破千則好評，展現旅客對桃園機場餐飲服務及品質的高度肯定。

機場公司說，獲得美食嘉年華「機場首FOOD」的13間餐廳，徵選自2座航廈及管制區內外，人氣五星好評最多的餐飲品牌，包括經典台味的金仙滷肉飯、林東芳牛肉麵，異國料理的SUBWAY、Katsuya吉豚屋，質感風格Bistro:D 畢卓樂地餐廳等，滿足不同族群餐飲需求，讓民眾親身感受桃園機場多元「食」力。

透過 Google News 追蹤中央社

隨著國際航空旅運熱絡，機場公司表示，桃機從設施設備、轉機動線及通關體驗等各方面提升競爭力，近期獲得國際航空運輸評級組織Skytrax四星認證，升級餐飲服務就是關鍵之一，例如導入自助點餐機和條碼線上點餐，增設智能熱食自動販賣機全天候供應服務，滿足旅客需求。

桃園國際機場公司總經理范孝倫致詞表示，桃機2024年全年客運量達4492萬餘人次，因應運量持續上揚及旅客餐飲需求，這次的美食嘉年華迎合數位時代民眾以手機APP探索美食的習慣，結合Google Maps，接軌國際也升級機場體驗，為桃機餐飲服務建立好口碑，提升國際能見度。（編輯：林恕暉）1140318