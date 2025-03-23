早安世界》4月產業電價擬全面漲 逾330度民生用電調幅低於1成
4月產業電價擬全面漲 逾330度民生用電調幅低於1成
電價審議委員會下週開會討論最新電價，台電內部研議住宅、小商店等民生用電每月330度以下的電價回升至2004年水準，其他級距採「用越多調越高」原則，調幅低於1成，估計1360萬住宅用戶及91萬小商店會受影響；產業用電則計劃「無差別」全面微幅調漲。政院人士表示，目前都尚未定案。（看完整報導）
美國第6代戰機波音F-47有助嚇阻中國 重點一次看
美國總統川普21日宣布，波音將為美國空軍打造第6代戰機。這款名為F-47的戰機將在10年間成軍，具備新的匿蹤和遠程打擊能力，並可與半自動無人機協同作戰，確保美軍比對手更具科技優勢。川普政府尚未公布6代機計畫所需經費，專家預估，整體研發、籌獲成本可能達新台幣1.7兆。美國空軍表示，這款可能成為史上最貴的先進制空戰機，對今後數十年嚇阻中國軍力至關重要。（看完整報導）
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美國國家情報總監辦公室20日發布「中國共產黨領導層的財富和腐敗活動」報告，內容提到，即使習近平2012年成為最高領導人之後，他的親屬可能已出售若干資產，但習近平家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。這份報告同時分析中國政府和軍隊貪腐猖獗的結構性因素，權力集中、缺乏獨立制衡或問責機制，導致官員的合法收入藉由貪腐暴增4至6倍。（看完整報導）
台中清水區倒塌大樓初判有海砂屋狀況 部分住戶暫住旅館安置
台中市清水區中興街一棟大樓22日凌晨5、6樓突然坍塌，無人傷亡。台中市都市發展局指出，該建築在民國66年取得1至4樓的使用執照，目前初判有海砂屋的狀況，由於已倒塌的2層樓不能居住，低樓層部分是否受影響，後續將由相關單位判定，再決定是否搬遷與拆除。（看完整報導）
北市大樓外牆剝落石塊砸車2傷 建管處擬罰30萬
台北市林森北路與民生東路口附近大樓22日發生外牆剝落，掉落石塊剛好砸到行進中的2輛汽車，車內2名乘客輕微擦挫傷。建管處查出，掉落的石塊是10樓的混凝土雨庇，因建物所有權人未善盡管理維護責任，經調查屬實後，將依建築法開罰30萬元。（看完整報導）
稅收超徵普發現金？財政部：應優先減債、留供因應重大政策
國民黨主張普發現金新台幣1萬元，並提案修正預算法，財政部、主計總處對修法持保留態度。主計總處書面報告指出，稅收實徵數超過預算數額，不代表當年度整體財政有餘，須先彌平差短，並扣除法定還本，才是政府可用財源。財政部也表示，歲計賸餘應優先用於減少舉債，或是留供因應重大政策，以因應多變的國際局勢。（看完整報導）
德國修憲放寬舉債上限 梅爾茨政府特別預算達5000億歐元
德國聯邦參議院21日通過修憲案，放寬國家舉債限制，未來德國聯邦政府可在國防、民防、情報、資安等領域，針對超出GDP1%的支出額度舉債，2025年預估舉債空間將超過440億歐元。修憲案也創設一項不受「債務剎車」限制的特別基金，新政府可動用高達5000億歐元，投入全國基礎建設翻新與工業綠色轉型。（看完整報導）
再接任經典賽台灣隊總教練？曾豪駒首度表態有意願
中職樂天桃猿一軍首席教練曾豪駒率領國家隊拿下世界12強棒球賽冠軍、取得世界棒球經典賽會內賽資格，深孚眾望。他21日首度表態有意願接任2026年世界棒球經典賽台灣隊總教練，但需視後續協調情況而定。中職會長蔡其昌直呼很高興，接下來要密集與樂天球團協商，須尊重球團想法。（看完整報導）
林俊易直落2擊敗世界第5 BWF瑞士羽球賽晉4強
世界排名第11的台灣羽球選手林俊易，22日在瑞士羽球公開賽男單8強賽，以21比16、21比15直落二擊敗泰國選手、世界第5的昆拉武特，晉級4強。教練馮勝杰表示，林俊易展現快節奏、主動搶攻，成功壓制對手。接下來林俊易將在4強賽迎戰中國選手翁泓陽。（看完整報導）
清明連假前A型、O型血告急 捐血中心籲踴躍挽袖
再2週就是清明連假，目前全台血庫平均存量僅6.6天，落在偏低水位，尤其A型、O型血吃緊，各剩5.7天、6.2天。捐血中心呼籲民眾出遊或返家前踴躍挽袖，盼連假前把庫存衝到8天，以保供血無虞。（看完整報導）
開箱老照片》台新銀行開幕
民國79年財政部開放民間成立銀行，新光集團創辦人吳火獅三子吳東亮自立門戶，創辦台新銀行。當時還找來味王、東元等企業集資，湊足100億元資本額。在吳東亮帶領下，台新銀行執行過12次大小併購案，次數是台灣金融界之冠，也是第一家展開併購的銀行業者。（看完整報導）
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- 早安世界》4月產業電價擬全面漲 逾330度民生用電調幅低於1成2025/03/23 07:33
- 2025/03/22 07:18
- 2025/03/21 07:51
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