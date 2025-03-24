國1五堵至汐止段拓寬 估120年完工

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）高速公路局將斥資新台幣36.5億元，拓寬國道1號五堵至汐止路段，拓寬後雙向各有3個車道，總寬度為34.1公尺，若順利預計明年發包，工期5年，民國120年9月完工。

交通部高速公路局下午在基隆市七堵區永安里里民會堂，舉辦「國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」公聽會，包含民進黨立法委員王正旭、國民黨立法委員林沛祥，及多名基隆市議員到場聆聽高公局說明。

高公局副總工程司林生發表示，國道1號7.3公里至8.9公里，現況為南下有3個車道，但沒有標準路肩，北上則有2個車道，開放路肩通行，規劃拓寬後北上和南下各有3個路寬3.65公尺標準車道，並有內外路肩，總寬度則從原本27公尺，拓寬為34.1公尺。

林生發指出，國道汐止交流道、汐止系統交流道距離非常近，車流量大且車流交織，未來在汐止交流道南下匝道也會拓寬為雙線道，並增設匝道直接銜接國道3號，解決現況車輛從國1切換國3及從匝道進入國道1號，造成車輛交織情形。

此外，高公局指出，由於民國111年11月1日國道1號南下10.1公里汐止交流道發生邊坡滑落事件，經分析沿線後，尚有5處邊坡有安全疑慮，這次工程也將邊坡補強納入計畫辦理。

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民進黨立法委員王正旭表示，無論何種工程改善，他都希望減少對自然環境的破壞，還有施工時盡量不要造成用路人的不便。這兩項建議，他會嚴格敦促高公局。

國民黨立法委員林沛祥指出，國道1號五堵至汐止路段拓寬工程，是基隆、新北通勤族關心已久的議題，從過去的會勘到今天的公聽會，他與國民黨立法委員廖先翔都持續關注，未來也會持續監督，確保工程能夠如期、如質推動。（編輯：李淑華）1140324